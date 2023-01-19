人民网斯德哥尔摩1月18日电 （王文）1月18日，驻瑞典大使崔爱民会见基律纳拉普兰经济协会首席执行官萨洛蒙松，双方就加强基律纳市与中国开展旅游领域交流合作交换意见。使馆经商参赞韩晓东等参加会见。

崔大使介绍了中国三年来统筹疫情防控和经济社会发展的积极成果及疫情防控措施优化调整的有关情况，表示今年中国积累的消费需求将得到充分释放，包括旅游业在内的绿色产业发展将为世界经济复苏提供强大动力。随着人员交往逐步恢复正常秩序，中国的旅游业正在有序复苏并将持续升温，中瑞旅游合作发展潜力巨大。基律纳市独特的北极景观、丰富的冰雪运动、原住民风俗文化等对中国游客具有吸引力，相信今后会有更多中国人来基律纳观光游览。希望通过不断加强基础设施建设，加大宣传推广力度，使基律纳地区更具吸引力，成为未来中国游客北极旅游的优选之地。同时，中方非常欢迎瑞典北部地区民众赴华参访，领略和感受中国人的生活、中国的名山大川和中国社会的发展变化。使馆愿为基律纳地区与中国开展旅游合作活动提供力所能及的支持和帮助。

萨洛蒙松介绍了基律纳拉普兰经济协会的有关职能和当地城市转型及旅游发展现状，回顾了接待中国游客的美好经历，表示基律纳将通过新建酒店等基础设施提高游客接待能力，非常欢迎中国游客来瑞体验极地冰雪世界，协会愿同中方加强沟通交流，更多了解中国游客的喜好和需求，不断深化与中国的旅游合作。

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