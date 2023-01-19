驻马耳他使馆举办2023年新春招待会

人民网罗马1月18日电（记者谢亚宏）中国驻马耳他大使馆17日隆重举行2023年新春招待会，使馆临时代办彭熠军、参赞周学文和全体外交官出席。马耳他中国友好协会主席卡莱亚、圣玛格丽特中学校长埃卢尔及“中国角”负责教师阿佐帕迪、马中商会会长米兹、马总商会会长雪勒布、阿塔德公司董事长阿里戈等各界友好人士以及当地华侨华人、中方机构和中资企业人员、留学生代表等150多位嘉宾欢聚一堂，共同庆祝农历兔年春节的到来。

彭熠军致辞并向来宾致以新春问候。他表示，2022年，中国坚持人民至上、生命至上理念，不断因时因势优化完善疫情防控措施，科学统筹疫情防控和经济社会发展，持续推进高水平对外开放，以技术创新驱动高质量发展，不断取得新的伟大成就。中国自身发展和政策的连续性，为动荡的世界注入更多稳定性和确定性。

彭熠军说，2022年迎来中马建交50周年。双方以此为契机，进一步推动各领域交流合作，成果更加丰硕。习近平主席复信圣玛格丽特中学“中国角”师生，成就两国友谊一段新的佳话。阿贝拉总理、博奇外长和于敦海大使共同出席建交50周年友好音乐会和图片展。马萨斯卡拉市同都江堰市建立了两国间第二对友城关系。中国文化中心、中医中心、孔子学院等在马有口皆碑，人文交流高潮迭起。中国企业赴马投资积极性更高，更多项目落地生根，“一带一路”合作不断走深走实，经贸合作日益紧密。

彭熠军指出，中马关系的蓬勃发展，离不开各位友人、华侨华人、在马中资机构等各界朋友的关心和支持，使馆对此表示由衷感谢。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是新时代中马关系继往开来的重要一年。中方愿与马方一道，努力挖掘双方各领域合作潜力，推动双边关系迈上新台阶，更好地造福两国人民。同时，中国向好的经济、开放的大门、繁荣的市场，必将给各位朋友带来新发展机遇、广阔的成长舞台。希望大家抓住机遇，乘风破浪、大展宏图，并继续发挥积极作用，为增进两国人民友谊、促进互利合作作出更大贡献。

马方来宾热烈祝贺使馆时隔三年再次以线下形式举办新春招待会，盛赞中国共产党二十大取得的重要成果以及中国近10年来伟大发展成就，高度评价中国作为大国在世界舞台发挥的积极影响，表示中国的发展将为马社会各界提供更多发展机遇，愿继续发挥桥梁纽带作用，积极促进两国人文交流，推动双方务实合作，祝愿并相信2023年马中关系一定取得新的更大发展。

活动期间，在马侨胞表演了富有中国特色的文艺节目，扬琴、古筝等传统民乐婉转悠扬、悦耳动听。当地友人深情演唱中文歌曲《如愿》，抒发对中国文化的热爱，引得观众掌声不断。现场张灯结彩欢声笑语，充满了喜庆浓郁的节日气氛。

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