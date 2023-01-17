中企助力科威特教育事业发展

在科威特首都科威特城西南约15公里外，科威特大学城新校区在茫茫沙漠中正拔地而起。位于校园的中心区域，几座白色建筑显得十分亮眼，外观充满着现代感和设计感。这是由中建中东公司承建的科威特大学城管理设施项目，包含了中央行政楼、典礼大厅、会议中心、图书馆等建筑设施。目前，该项目的全部建筑物都已竣工交付，进一步助力科威特教育事业的发展。

科威特大学城项目是中国“一带一路”倡议和科威特“2035国家愿景”对接的重点工程之一，总占地600万平方米，建成后将为4万名大学生提供教学设施。其中，中企承建的中央行政楼是其中的最高建筑，高71.4米，单体面积超12万平方米，是科威特大学城新校区的地标性建筑。

当走近行政楼时，记者的注意力立马被建筑的外形设计所吸引。大楼的玻璃幕墙在阳光下熠熠闪耀，幕墙外新增了一层雕花铝板，雕花以阿拉伯语中“鸟”的文字作为基础型，花式设计曲折婉转，结合阿拉伯房屋构造中常见的Mashrabiya格子元素，充分展现了工艺的复杂和造型的唯美，体现了传统与现代的融合。

据项目负责人纪涛介绍，此次项目建设中，建设团队使用的玻璃幕墙和铝板的设计和施工，并没有采用国外通用的旭格系统，而是采用了来自中国的远大系统。远大系统源于中国自主研发、具有自主知识产权，关键性能参数如气密性、水密性、热工性能、隔音性能以及抗震性能等，都高于国际标准。“与欧美旭格系统相比，中国远大系统优化了设计和生产工艺，在同等质量的前提下，提高了施工效率，而且成本降低了约15%。”纪涛说。

“最初我们提出使用中国系统，科方业主是不同意的。”为了使业主接受中国技术和中国方案，项目团队邀请业主、监理等单位多次前往中国参观，实地考察材料设备的生产车间，并向他们展示这项技术在中国的应用情况。经过多次沟通及各方面性能对比，业主和监理单位最终同意使用中国技术和方案。“这是中国的技术，我们非常自豪能把更多的中国技术和中国方案带向国际市场。”中建中东公司科威特公司总经理杨春森说。

为了突出雕花铝板的立体效果，所有的铝板在组合时均采用内侧焊接工艺，整个工程仅雕花板的焊接就超过54万米。约旦籍高级建筑师哈立德·阿勒万对中国技术赞不绝口。在他看来，中方团队十分专业，每个环节的设计和施工都展现了高超的技术。“典礼大厅的雕花曲面幕墙，面积约12000平方米，需要定位打点6万多次。项目团队采用三维建模、CAD设计制图软件、全站仪相结合的方式，保证每个点的误差不超过5毫米。”说到这儿，阿勒万不禁伸出大拇指，“这些细节都体现出中国企业的技术太棒了。”

项目团队十分重视对外籍员工的培养。印度籍施工经理马赫什·科兰贝斯参与了大学城行政管理设施项目建设的全过程。他从一名普通施工人员成长为现场经理，已经能够独挡一面。当和记者谈到自己的工作时，他的神情和语气里充满了自豪。“我在这个项目里得到了快速成长，中国企业为我提供了很好的成长平台和空间。我也很高兴和中国同事共事，他们不仅专业性强，而且十分友好。”

科方代表、项目经理阿卜杜拉·阿洛特曼表示，中国企业的项目质量很高，保证了项目优质按期交工，对支持大学教职员办公、学生学习等有很大作用，“希望科中合作不断加深，中国企业继续为科威特教育建设提供更多助力。” （人民网记者 沈小晓）

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