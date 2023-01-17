中国驻苏丹使馆举行2023年“温暖迎春”在苏华侨华人春节招待会

人民网喀土穆1月16日电（记者苏航） 15日晚，苏丹首都喀土穆皓月当空，中国驻苏丹使馆张灯结彩，2023年“温暖迎春”在苏华侨华人春节招待会在此隆重举行。在苏中资机构人员、援苏医疗队队员、孔子学院教师、联阿安全部队官兵、中国赴苏丹维和警察、留学生和华侨华人近300人欢聚一堂，喜迎新春。驻苏丹使馆临时代办张向华发表热情洋溢的致辞。

张向华代办代表全体馆员向所有在苏同胞致以新春问候并表示，回首过去一年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们大党大国复兴之路绽放出辉煌的历史荣光。举世瞩目的中共二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。这是一次在中华民族发展史上具有里程碑意义的大会，必将团结带领全党全军全国各族人民在新时代10年伟大变革的高起点上创造新非凡，在全面建设社会主义现代化国家的新征程上铸就新辉煌。

2022年也是中苏关系发展值得铭记的一年。两国元首在首届中阿峰会期间举行会见为双边关系发展掌舵领航，中苏战略互信持续巩固，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持更加坚定有力。两国务实合作再结硕果，石油、农业、矿业、卫生、通信、交通、基础设施等领域一批新的合作项目相继落地实施。人民相交日益亲近，中方持续向苏方提供抗疫救灾等各领域援助，中苏友好的种子深深扎根苏丹人民心间，两国同舟共济、共克时艰的优良传统拥有了新的时代内涵。

张代办感谢在苏同胞坚定支持祖国统一大业和民族复兴伟业，高度配合使馆各项工作，积极应对疫情带来的各种挑战，关心支持祖国发展。强调疫情发生以来，党和政府始终坚持人民至上、生命至上，历经艰苦卓绝的三年疫情大考，用最小代价达成最大防控效果，党中央和习近平总书记始终牵挂海外同胞的健康安全，驻苏使馆始终秉持“外交为民”理念，开展三轮“春苗行动”，为在苏中国公民免费接种国产新冠疫苗及加强针，多次分发“健康包”“春节包”，及时多渠道发布安全提示，确保各项领事服务“不缺位”“不掉线”，全力维护在苏中国公民和企业正当合法权益，成为大家值得信赖的坚强后盾。当前，新冠病毒感染已从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，我们对最终战胜疫情有充分的能力和信心，中苏交往合作定将迎来更大的发展。

招待会气氛全程热烈友好，中资企业员工、联阿安全部队战士、援苏医疗队员带来了精彩纷呈的中国传统歌曲和民族舞蹈表演，在苏同胞一边品尝地道的家乡菜，一边诉说久别重逢的喜悦，共同许下对新一年的美好愿望，共同畅想中苏关系更加美好的明天。

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