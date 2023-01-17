中国希腊青年音乐家音乐会”在雅典举办

人民网罗马1月16日电（记者谢亚宏）“欢乐春节 温暖迎春——中国希腊青年音乐家音乐会”14日在希腊雅典音乐学院举行。音乐会是2023年中国文化和旅游部“欢乐春节”全球品牌活动、中国外交部“温暖迎春”全球活动落地希腊的重要组成部分，由中国驻希腊大使馆、雅典中国文化中心、雅典国家管弦乐团、雅典音乐学院等机构共同主办，600多位中希观众现场出席。

中国驻希腊大使肖军正在致辞中表示，希望以此次音乐会为开端，两国音乐团体和热爱音乐的青少年朋友间可以搭建起更多交流合作平台，畅叙友谊、增进了解、接续合作。

雅典音乐学院艺术总监尼科斯·雅典耐奥思致辞中说，通过本次音乐会实现了中希两国杰出的青年音乐家的艺术交流，展示了东西方音乐文化的独特魅力，希望在未来加强合作，将活动继续举办下去。

音乐会上15名中希音乐家使用古筝、扬琴、布祖基等中希传统乐器，演奏出两国家喻户晓的作品。观众纷纷表示，很高兴能有机会在雅典看到中国和希腊的艺术家合作的音乐会，这是中希两国友好的见证。

音乐会现场还展出了居住在北京的希腊摄影师乔治拍摄的“希腊人眼中的北京摄影展”，播放了北京系列文旅宣传片，向现场嘉宾派发宣传北京旅游的手册和兔年吉庆生肖文创手办。

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