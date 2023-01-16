  《大国芬芳》带给哥伦比亚民众别致新春祝福

人民网里约热内卢1月15日电 （记者吴杰）吟诵古今风雅，舞动盛世芬芳。当地时间1月15日晚，在中国驻哥伦比亚大使馆、四川省文旅厅、波哥大市政府等共同举办的2023年“欢乐春节”“中国文化月”上，由四川省眉山市歌舞剧院演出的大型诗乐舞《大国芬芳》亮相哥伦比亚第三大电视台——波哥大电视台荧屏，为当地民众呈现别具一格的文化盛宴。

从“大风起兮云飞扬”的穆穆汉风，到“李白斗酒诗百篇”的盛世长安；从千里共婵娟的美好期许，到红楼金钗的酒令酣畅……诗乐舞《大国芬芳》以“发现中国诗酒文化之美”为主题，选取与中国诗酒相关的历史典故、文学名著、历代名人雅士及诗词佳作，将传统与现代、历史与今天、舞蹈与诗歌、音乐与诗酒有机地融合在一起，以独特视角描绘中国诗酒文化的精神写意。观众可以欣赏中国古人的智慧才情、中国传统戏曲的博大精髓、中国历代服饰的精致美艳、中国传统建筑的独特韵味。在道具设计上，团扇、琵琶、蓑笠、灯笼、酒盏等中国传统元素与国画、书法、剪纸、荷塘拱桥、青山绿水、水墨丹青等舞美元素交相呼应，浓浓中国风、款款节日情呼之欲出。

伊瓦格市是哥伦比亚著名的音乐舞蹈之乡，荣获了“2022年联合国文化创意城市”。该市文化局官员维维亚娜，曾在四川大学留学一年。欣赏诗意盎然、浪漫唯美的节目，回忆四川淳朴的民风、多彩的文化、难忘的美食，她表示“疫情后，我的第一个梦想就是重回四川，去剧场亲眼看见演员的风采。”

在玻利维亚、阿根廷、厄瓜多尔和哥伦比亚等拉美多国从事国际贸易十多年的王简，再次看到家乡的舞台演出，激动不已，他说，演出不仅融合了现代舞台艺术与中国传统文化之美，更展现了“安逸四川”之韵，我邀请了哥伦比亚邻居、朋友一起在我家吃火锅、赏节目、聊中国节日和酒文化习俗，听了我的简介，他们不断发出阵阵惊叹声。《大国芬芳》为哥伦比亚民众打开了一扇了解中国、认知中国的新窗口。

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