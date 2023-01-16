规模超前的“欢乐春节”大巡游活动在迪拜举行

人民网迪拜1月15日电 （记者管克江、任皓宇）14日下午，迪拜世博城内彩旗招展、人流涌动，红灯笼、中国结、鞭炮串等各类装饰点缀其中，一派喜庆欢乐，2023“欢乐春节”大巡游活动在这里隆重举行。

新能源车队和舞龙舞狮表演团队缓缓前行开路，60余个方阵盛装在身，20多个花车五彩缤纷，太极、旗袍秀、变脸等表演引来欢呼阵阵……随着中国驻阿联酋大使张益明宣布活动开幕，锣鼓敲响，巡游队伍从中国馆出发，道路两旁围满华人华侨及各国民众，共同庆祝中国农历新年的到来。

据介绍，本次大巡游路线长2公里，队伍行进用时将近2个小时，巡游队伍依次由阿联酋企业及迪拜警察方阵、中国各侨团方阵、中资企业方阵等组成。同时，活动现场还设有春节集市展示或售卖中国特色食品和各种中国产品。

宋式点茶、汴绣、活字印刷、古琴表演……在非物质文化展示区，由中国·自贸试验区开封片区组织的河南传统文化代表团的展示吸引不少中外游客来参观体验。现场观众还能亲自参与迎春书法笔会、雕版拓印、斗茶品茶等中国年味儿十足的新春活动，亲身体验中华传统文化。

张益明表示，中阿是全面战略伙伴，两国关系好上加好；中阿人民亲如一家，常来常往；中阿文化和合共生，相得益彰。相信今年“欢乐春节”大巡游将再度在当地掀起“中国风”、“汉语热”，吸引更多中国游客到迪拜和阿联酋观光旅游。

中国驻迪拜总领事李旭航表示，通过规模超前的“欢乐春节”大巡游，展示领区中资企业、侨胞新年新气象新作为，展示中阿人民携手向未来的坚定信心和共同愿望，为新的一年领区企业、侨团各项工作和中阿友好开好头、鼓足劲，助力中阿共同成长、抢抓后疫情时代机遇，迎接新年开门红。

阿联酋“拥抱中国”执委会首席执行官马泽凯表示，自“拥抱中国”成立以来，一直专注于促进阿联酋和中国之间的人文交流。今年的“欢乐春节”大巡游活动设计了更多的内容，包括中国新能源车辆等高科技产品展示。我们期待迪拜的先进基础设施和包容文化能吸引更多中国游客到来。

“这是我第一次参加大巡游活动，没想到这么热闹，感觉像在中国过春节。”来自埃及的巴拉卡特在网上看到大巡游活动的信息后，特地带着家人来一起看一看。“巡游队伍里大家穿着各式各样的中国特色服装，花车装饰很有中国特色，我们体验了写毛笔字、雕版拓印，这些都很有意思，回去后我要多了解学习一些中国文化。”

当晚，世博城穹顶广场还举行了专场演出，节目包括中国民乐、现代舞等。来自中国的马帮乐队也参加了演出。

本次“欢乐春节”大巡游活动由中国驻阿联酋大使馆、中国驻迪拜总领馆和“拥抱中国”执委会共同主办，共有4000人参加巡游，数万人观看。

(责编：贾文婷、常红)