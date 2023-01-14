新华社北京1月14日电 由于怀疑国家权力机构日前遭暴力冲击事件有“内应”，巴西新任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦12日宣布，将“彻底调查”总统府人员。

卢拉告诉媒体记者，总统府的门没有遭破坏痕迹，“这意味着有人帮助他们进来”。他还说，政府将“更强硬、更警觉、更谨慎”对待暴力示威活动。

2022年10月30日，劳工党候选人、前总统卢拉（前中）在巴西圣保罗参加大选庆祝活动。卢拉在当天举行的巴西大选第二轮投票中获胜，当选新一任巴西总统。新华社发（拉赫尔·帕特拉索摄）

8日，100多辆搭载示威者的大客车抵达首都巴西利亚。前总统雅伊尔·博索纳罗的数千名支持者强行闯入国会大厦、联邦最高法院和总统府，与军警发生冲突。

卢拉指认博索纳罗借助社交媒体煽动支持者。后者对此否认。

在去年10月30日举行的总统选举第二轮投票中，卢拉战胜时任总统博索纳罗。博索纳罗11月22日向高等选举法院申诉，质疑选举结果并要求取消第二轮投票中部分“不合格”票箱的选票。高等选举法院驳回其申诉。

巴西检方本月12日宣布，已锁定为“强闯”事件提供资金支持的52名个人和7家企业。据巴西环球电视台报道，这些资金被用于把示威者从外地运至巴西利亚并提供食物等。

1月8日，在巴西首都巴西利亚，示威者聚集在巴西国会。新华社/巴西通讯社

另据环球电视台和《圣保罗报》12日报道，执法部门在前政府官员安德松·托雷斯家中搜出一份备忘录，其中建议博索纳罗在高等选举法院周围“布防”，以推翻选举结果。

托雷斯当天晚些时候在社交媒体回应称，那份备忘录是司法部收到的众多提案之一，原本应与其他文件“在适当时候被粉碎”。按照他的说法，这份被媒体曝光的备忘录“助长了对他的虚假描述”，他“问心无愧”。

托雷斯曾在博索纳罗执政期间担任司法部长，本月初刚就任巴西利亚公共安全负责人，因在“强闯”事件中应对不力遭撤职。巴西最高法院法官亚历山大·德莫赖斯10日对他发出逮捕令。

托雷斯目前在美国佛罗里达州奥兰多市休假，巴西国家权力机构遭冲击时他不在国内。他10日表示，将结束休假返回巴西。

博索纳罗目前也在奥兰多市。他去年12月30日飞赴美国，缺席本月1日卢拉的总统就职典礼，9日因腹痛前往奥兰多市一家医院就诊。多家媒体报道，不清楚博索纳罗与托雷斯是否在奥兰多见过面。

巴西国家权力机构遭冲击后，博索纳罗曾在社交媒体上批评这一行动，同时表示自己在整个任期内“始终遵守宪法”。他先前告诉美国媒体，将提前结束计划持续至本月底的休假，返回巴西。（郑昊宁）

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