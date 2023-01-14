美国邮政总局在旧金山亚洲艺术博物馆举行中国农历兔年纪念邮票发行仪式。主办方供图

由美籍华裔插画家 Camille Zhou 设计的兔年邮票。美国邮政总局供图

人民网旧金山1月13日电（记者邓圩）1月12日，美国邮政总局在旧金山亚洲艺术博物馆举行中国农历兔年纪念邮票发行仪式，庆祝即将到来的中国农历新年。 中国驻旧金山总领事张健敏、旧金山市市长布里德等到场见证。

据了解，兔年生肖纪念邮票是美国发行的第三轮生肖邮票之一。 由美籍华裔插画家 Camille Zhou 设计。

邮票上的小兔在两只高耸的耳朵之间露出一顶绿色的王冠，额头两侧的绿花上垂下四根紫色的流苏，与前3年邮票上的流苏一致。 从额头到鼻梁的几何图形包括绿色的月亮和星星，让熟悉中国文化的人很快想起民间传说中月宫里的玉兔。美国邮政称赞此款邮票：“使用传统民间剪纸工艺对一年中这个吉时的当代诠释”。

美国邮政总局介绍，第一轮生肖纪念邮票自 1993 年发行以来，已经过去了 30 年。这是美国历史上最受欢迎的纪念邮票之一，”曾担任美国邮政总局理事会成员的德里克·坎 (Derek Kan) 说。“当我们在未来几周使用这枚邮票时，让我们反思一下美国的旅程以及帮助走过这段旅程的数百万亚裔美国人。”

亚洲艺术博物馆馆长许杰表示，兔生肖象征着和平、美好、善良、智慧、吉祥。 亚洲艺术博物馆将继续致力于以艺术、美丽、欢乐的方式传播中国和亚洲文化，分享博大、丰富、更具包容性的故事。参加仪式的除了中国驻旧金山总领事、旧金山市长外，还有担任司仪的加州财务长Fiona Ma； 美国亚太裔传统基金会主席 Claudine Cheng、中华总商会会长Donald Lu，以及亚太裔美国人倡导组织美华协会全国主席Linda Ng。

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