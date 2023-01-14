新华社华盛顿1月13日电（记者孙丁）美国前总统特朗普名下特朗普集团因税务诈骗13日被纽约州最高法院法官判处罚金160万美元。

纽约州最高法院法官胡安·曼努埃尔·梅尔尚13日宣布这一数目是该州法律允许的最高罚金金额，并要求特朗普集团在14天内缴纳罚金。

特朗普集团两家子公司去年12月被纽约州最高法院一陪审团裁定税务诈骗、伪造商业记录等17项刑事罪名成立。

特朗普集团发表声明否认有任何过错，并表示将提起上诉。

特朗普及其家人并不是本案被告，但检方此前称特朗普对手下人员避税活动知情，特朗普集团律师则对此否认。

特朗普集团前首席财务官艾伦·魏塞尔贝格去年夏天同检方达成认罪协议，随后在特朗普集团税务诈骗案审理中出庭作证。本周早些时候，魏塞尔贝格因税务诈骗等罪名被判5个月监禁。

特朗普现年76岁，2017年初至2021年初担任美国总统。在2020年举行的总统选举中，他输给民主党人拜登，但拒绝承认败选。去年11月，特朗普正式宣布再次竞选美国总统。

特朗普目前还被牵扯进其他几项调查，包括美国司法部对“国会山骚乱”和特朗普处理机密文件不当的刑事调查。特朗普频繁抨击这些调查受政治驱使。

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