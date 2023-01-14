人民网三亚1月13日电 （记者刘歌）APEC“可持续发展与数字经济创新”实践案例研讨会13日在海南省三亚市召开。

研讨会是在APEC批准下，APEC中国工商理事会发起的“提升女性数字经济领域领导力，助力可持续增长”（Enhancing Women’s Leadership Role in Digital Economy to achieve Sustainable Growth）项目的系列内容之一，旨在邀请APEC各经济体分享和展示企业中女性领导的、在促进可持续发展方面和数字经济表现突出的案例。近百名来自政府、工商界、协会组织、学术界的嘉宾参加了会议，分享在可持续发展和数字经济创新方面的经验和心得，探讨了未来的发展方向与可能性。

国际电信联盟亚太区域主任奥田敦子、清华大学产业发展与环境治理研究中心主任陈玲等多位女性嘉宾在研讨会上做了分享。中国国际商会多边合作部部长徐梁表示，当前亚太经济快速发展，为女性在绿色转型、数字经济、科技创新等多个方面带来机遇。

研讨会成果报告将向APEC妇女经济政策伙伴机制提交，供21个经济体参考。

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