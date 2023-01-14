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与美国“国会山骚乱”两周年纪念日“撞车”，美国新一届国会遭遇“开门黑”，众议院因议长选举“难产”而陷入僵局多日。美国总统拜登面对媒体追问而尴尬反问，“世界会怎么看我们？”话音刚落，共和党人因利益重新分配而结束内斗，随即对民主党人“算旧账”。“分裂国会”下，更激烈的党争“如期”拉开帷幕。

对于美国政坛乱象，美国国内和世界怎么看？这里有一些答案——

这是1月4日在美国首都华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者刘杰摄

面对众议院因内斗而“瘫痪”，共和党众议员吉姆·乔丹不以为耻，反而大言不惭地声称，“民主有时候就是一团乱，我认为这就是美国开国元勋们想要的”。

对此，美国杂志《国家》记者、政治评论人士埃利·迈斯托在社交媒体上回应说，乔丹的说法“完全错误”，“开国元勋们只会把这次众议长之争视作失败，所有人按照党派和派系来投票，而不是为了美国最佳利益而投票”。

美国《政治报》白宫首席记者乔纳森·莱迈尔点评说，推进相关立法工作将变得“极为困难”，恐将催生政府停摆和僵局，“失能根深蒂固”。

展望美国新国会未来两年形势，澳大利亚免疫学专家、诺贝尔奖得主彼得·多尔蒂讽刺道：“我们将看到出成绩的两年，还是装腔作势娱乐大众的两年？莎士比亚悲剧或喜剧所有元素看起来都已到位。”

俄罗斯网友德米特里评价说，美国向全世界标榜所谓“自由与选择”，但在幕后搞金钱交易并划分势力范围。另一名网友谢尔盖说，“这就是你们所谓的民主，为了赢得胜利，必须向对手妥协或贿赂对方。美国是世界上最腐败的国家”。

玻利维亚前外长费尔南多·瓦纳库尼日前在拉巴斯接受新华社记者专访时表示，两年前的美国国会山骚乱、如今的国会众议院议长持续“难产”向世界证明，美国民主模式“过时陈旧”，亟需“历史性转变”。

巴基斯坦卡拉奇大学国际关系学院教授谢斯塔·塔巴苏姆告诉新华社记者，美国众议长选举风波再次让人们对美式民主产生诸多质疑，麦卡锡为当选议长而参与内幕交易再次暴露美国政治制度的空洞以及个人利益凌驾于民众利益之上，反映出美式民主早已千疮百孔，而在这种价值观基础上制定的美国外交政策还在祸害着诸多第三世界国家。

这是1月6日在美国华盛顿国会拍摄的众议院议长选举现场。新华社记者刘杰摄

新加坡时政评论员翁德生对记者说，美国国会众议长难产是政治恶斗的必然产物，政客为党派利益和一己私利互不相让、丑态毕露，无视公权力因成为政治游戏的棋子而无法有效运行，西方民主的内耗使得社会治理成本高昂、造成社会矛盾长期得不到解决，结果就是误国殃民。他预计，美国政坛还会持续上演这种廉价戏码，而外界也看到，美国连自己国内问题都束手无策，却还想依靠推行单边主义来维护世界霸权。

韩国东亚研究所所长、韩中全球协会会长禹守根向记者指出，美国众议长难产风波再次凸显一向自我标榜规则和自由民主的美国政治运转体系“失灵”和“越线”。美国两党纷争愈演愈烈造成“离心效应”，不利于国家长期发展，韩国应该把美国作为负面教材，避免国家分化对立。

(责编：艾雯、高歌)