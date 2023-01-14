本报北京1月13日电 （记者王美华）国务院联防联控机制13日召开新闻发布会，介绍优化中外人员往来管理措施有关情况。

“实施‘乙类乙管’措施以来，出入境人员及交通工具卫生检疫、进口货物口岸疫情防控、边境口岸恢复开通等措施进一步优化。”国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，要严格按照疫情防控相关要求，从业人员加强自身防护，乘客落实个人防护措施。要密切关注国际国内变异株流行趋势，实时掌握病毒变异情况。

“中外人员往来暂行措施的总体精神和原则就是要推动中外人员往来逐步走向正常化。”外交部领事司司长吴玺介绍，新措施出台后，来华手续简便了，取消了向驻外使领馆申报健康码的环节，旅客在登机之前48小时完成核酸后可填报海关健康申明卡，如果是阴性就可以来华，如果是阳性，在转阴后方能来华。航班更多了，取消了对航班的数量、航线以及客座率的限制，在公路、水路方面，也在逐步有序开放更多口岸。入境集中隔离取消了，来华人员入境不再需要集中隔离，只要健康申报正常，海关的常规检疫没有问题，就可以直接放行进入社会面。

入境为何要求旅客有登机前48小时核酸检测？吴玺说，“乙类乙管”并不是乙类“不管”或乙类“不防”，要防的是病毒的跨境传播，要使人员跨境流动更便利。奥密克戎毒株致病力有所减弱，但它的传染性正在上升，特别是在长途跨境旅行中，旅客长时间处于密闭空间，这种情况下感染风险很高。

国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛介绍，从1月8日“乙类乙管”实施以来，出入境人数稳步增长。从监测情况看，出入境人员总量明显上升。1月8日至12日，全国移民管理机构日均检查出入境人员49万人次，较“乙类乙管”政策措施实施前上升48.9%。海陆空同步恢复，海港、陆路、空港口岸日均出入境人员分别为2.1万、42.4万、4.5万人次，较实施前各上升13%、53.3%、33.2%。入境数量略高于出境数量，日均入境25万人次，较实施前上升54.7%，日均出境24万人次，较实施前上升43.3%。

“春节假期临近，预计口岸将迎来人员出入境高峰。”刘海涛表示，国家移民管理局已部署各级移民管理机构，加强通关查验组织保障，加强引导提示，加强通关流量监测，全力保障通关顺畅。

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