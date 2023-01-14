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中国航天事业必将实现更大发展（国际论坛）

阿什拉夫·希哈
2023年01月14日05:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国在航天领域具有丰富的发展经验，并始终坚持开放合作，与各国携手推动人类和平利用太空。未来，我们将鼓励更多埃及年轻人参与埃中航天合作，助推两国航天事业不断取得新突破

　　

　　去年，中国6名航天员首次实现“太空会师”，引发世界广泛关注。从中国航天员身上，我们看到了坚韧不拔、追逐梦想的精神，也看到了中国航天事业发展的光明前景。如今，中国空间站已全面建成。我相信，未来中国航天事业必将实现更大发展，为人类探索太空作出更大贡献。

　　2022年9月，埃及中国大学承办了“天宫对话——神舟十四号航天员乘组与非洲青少年问答”埃及分会场活动，师生们对活动给予高度评价。这场活动不仅增进了同学们对中国航天事业发展成就的了解，也展示了埃中航天合作取得的丰硕成果。有学生表示，中国航天员激发了自己对太空的好奇和兴趣，希望以后有更多机会参与类似活动。还有学生说，埃中航天合作前景令人期待，希望今后能参与其中。

　　近年来，埃中航天合作卓有成效，为促进埃中交流发挥了重要作用，充分展现了埃中全面战略伙伴关系的生机活力。埃及是首个在共建“一带一路”框架下与中国开展卫星合作的国家。2016年，埃中签署援建埃及卫星总装集成及测试中心项目协议，并于2017年开始实施。2019年1月，两国签署埃及二号卫星实施协议，建设内容包括一颗小型遥感卫星、一个地面测控站和一套地面应用系统。埃中双方有关合作进展顺利，有力促进埃及航天技术能力建设，为埃及自主发展航天事业奠定了重要基础。

　　埃及十分重视对航天人才的培养，与中国开展航天教育合作恰逢其时。埃及中国大学注重发展空间工程和空间技术，与埃及航天局合作，参与了有关卫星设备的设计、制造和测试等。目前，埃及中国大学已经申请加入“一带一路”航天创新联盟。该联盟旨在推动共建“一带一路”国家和地区加强航天领域全方位交流，共同培养航天人才，让航天科技更好地为人类服务。未来，埃及中国大学还计划建立一个航天教学中心，进一步深化与中国合作伙伴之间的联系与合作。

　　中国在航天领域具有丰富的发展经验，并始终坚持开放合作，与各国携手推动人类和平利用太空。未来，我们将鼓励更多埃及年轻人参与埃中航天合作，助推两国航天事业不断取得新突破。

　　（作者为埃及中国大学校长、埃及高等教育和科学研究部前部长）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月14日 03 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

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