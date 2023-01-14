中国因时因势优化疫情防控措施，外国企业代表和国际专家学者认为，人员流动和交往的增加，将有助于激发中国经济活力和潜力，对世界经济复苏增长带来重大利好。

“中国优化调整防疫措施是2023年市场的重大利好”

3年来，中国经济保持约4.5%的年均增长，明显高于世界平均水平。2022年，面对风高浪急的国际环境，中国经济坚持稳字当头、稳中求进——粮食产量连续8年站稳1.3万亿斤台阶，城镇新增就业全年目标任务提前完成，全年进出口总值首次突破40万亿元大关，连续6年保持世界第一货物贸易国地位……中国经济展现强大韧性和巨大潜力。

展望2023年，多家国际组织和机构以及海外投资者看好中国经济发展前景。

国际货币基金组织表示，2023年世界将面临比过去12个月“更艰难”的一年，主要原因是欧美等主要发达经济体的经济活动同时放缓。不过，中国经济将稳步增长，成为世界经济最大的积极因素。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，国际货币基金组织预计中国经济表现将会逐步上升到一个比较高的水平，在2023年末的时候会比年初更加强劲。

高盛集团、法国兴业银行、摩根士丹利等多家国际金融机构均预计，2023年中国经济将稳步回升。汇丰银行在2023年一季度展望报告中表示，中国出口增速仍高于全球贸易增速。瑞银集团在一份报告中说，许多跨国公司正扩大在华生产和投资。美国荣鼎咨询公司日前发布报告称，已向中国投资数十亿美元的各大公司仍在继续执行其投资计划。

希腊欧洲与外交政策基金会中国问题研究员乔治·佐戈普洛斯表示，随着疫情防控措施调整，中外人员交流往来将大幅度改善，“投资者们将在充满活力的中国市场找到更多发展机遇”，这有利于促进经济增长。他还注意到，多家外国在华商会欢迎中国调整出入境政策，认为这将有助于提振商业信心，让中国继续成为“优先投资目的地”。

西班牙特雷西斯资产管理公司首席经济学家丹尼尔·拉卡列认为，“中国优化调整防疫措施是2023年市场的重大利好”，“无疑将大大提振世界各地的经济增长”。

美国乔治·华盛顿大学经济学副教授阿尔伯特·凯德尔表示，随着疫情防控措施的优化调整，中国经济将释放更大潜力。展望2023年，“中国经济将保持强劲，成为世界的亮点”，为全球需求提供“一个支撑点”。

“富有韧性的中国经济将为外国投资者提供更多更好的机会”

在世界经济下行压力加大、全球贸易动能转弱背景下，中国积极扩大开放，向全球提供优质产品和服务，在全球产业链供应链中发挥了“稳定器”的关键作用。2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元，比2021年增长7.7%，其中，出口23.97万亿元，增长10.5%，为世界经济稳定和全球贸易发展作出突出贡献。

摩洛哥前经济和财政大臣瓦拉卢表示，中国调整疫情防控措施，是根据情况发展变化做出的正确选择，不但对中国经济将产生积极影响，而且对全球供应链产业链的安全稳定也具有重大意义。

泰国清迈大学商学院市场营销专业讲师帕贡·加查利表示，作为全球130多个国家和地区的主要贸易伙伴，“中国致力于推动高水平对外开放，加快构建新发展格局。随着中国优化调整疫情防控措施，富有韧性的中国经济将为外国投资者提供更多更好的机会，在很大程度上惠及包括泰国在内的东盟国家。”

马来西亚“一带一路”委员会秘书长梁志华表示，作为世界第二大经济体，中国调整出入境政策将有利于进一步提振与周边国家特别是东盟国家的经贸、投资与旅游合作。

“从亚太市场的经验来看，预计随着居民出行逐步恢复，零售商的扩张将于2023年二季度重启，优质零售物业需求及购物中心租金有望触底反弹。写字楼需求的反弹预计将在3到6个月后随经济动能和租户景气度的提升而展开。”世邦魏理仕相关负责人谢晨表示，“我们相信中国将继续为各类投资者提供广泛且极具吸引力的商业地产投资机会。”

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯认为，中国“在疫情防控期间向世界开放广阔市场，积极参与国际贸易，超预期的中国贸易增长为世界经济注入新动力”。

“中国经济平稳恢复将成为促进世界经济复苏的积极因素”

“我是中国优化疫情防控措施的受益者。”肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，他计划不久后来中国继续攻读国际关系专业博士学位。在他看来，疫情发生前，中国一直是全球主要出境旅游消费国。随着新措施的实施，全球旅游市场，包括肯尼亚对重新吸引大量中国游客持乐观态度。“2023年，我们将看到中国在经济社会发展方面的良好表现，世界各国都将从中受益。”

霍尼韦尔公司相关负责人余锋认为，中国着力高效统筹疫情防控和经济社会发展，将为中外人员往来和商务旅行创造更好条件，为全球经济发展带来利好。目前，中国已成为霍尼韦尔全球第二大单一市场，也是公司最大的增长型市场。霍尼韦尔看好中国经济在市场潜力、工业体系、基础设施、营商环境等方面的综合优势，对中国经济的高质量、可持续发展充满信心。

法国《世界报》网站报道说，从普罗旺斯到卢浮宫，再到莎玛丽丹百货公司都在期盼中国游客很快回到法国。

近日，英国伦敦哈罗德百货公司自2019年以来首次就符合中国民众需求的服装进货。哈罗德百货公司总经理迈克尔·沃德说：“如果中国游客回归，那将是非常可观的人数。我们可以重新见到数年没来英国的老朋友。”

新加坡《联合早报》网站报道说，市场看好中国经济更早触底反弹。世界银行分析显示，中国国内生产总值（GDP）每增长一个百分点，就将带动新加坡GDP增长1.2个百分点。澳大利亚、泰国、马来西亚和印尼的GDP也将随中国贸易恢复而增长。

美国内德·戴维斯研究公司经济学家亚历杭德拉·格林德尔表示，中国优化调整疫情防控措施，使得2023年全球经济增长低于2%的可能性从80%降到了65%。世界银行泰国高级经济学家杰蒂蓬·阿利亚布查表示：“中国经济平稳恢复将成为促进世界经济复苏的积极因素。”

（本报北京、华沙、罗马、开罗、曼谷1月13日电 记者曲颂、禹丽敏、谢亚宏、黄培昭、刘慧）

《 人民日报 》（ 2023年01月14日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)