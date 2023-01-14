新华社北京1月13日电 日前，世界知名伊斯兰宗教人士和学者代表团应邀赴新疆参访。新疆维吾尔自治区13日在京举行专题新闻发布会介绍代表团访疆相关情况时表示，代表团成员参访后普遍认为，新疆在反恐和去极端化方面取得了显著成效，他们对新疆落实宗教信仰自由政策表示高度认可。

1月8日至11日，世界穆斯林社区理事会主席阿里率世界知名伊斯兰宗教人士和学者代表团应邀赴新疆维吾尔自治区访问，来自阿联酋、埃及、沙特、印尼、巴林、波黑、塞尔维亚等14个国家的30多名宗教人士和学者参团。访疆期间，代表团参访乌鲁木齐、阿勒泰、喀什，参观了反恐和去极端化斗争主题展、清真寺、经学院等，参加乡村振兴和脱贫攻坚交流会。

新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相表示，代表团在乌鲁木齐参观了新疆的反恐和去极端化斗争主题展后认为，新疆在反恐和去极端化方面取得了显著成效，实现了各民族和平相处、社会和谐安宁，其做法与经验对各国有效打击恐怖主义具有借鉴意义。

代表团在新疆参观了乌鲁木齐市洋行清真寺，新疆伊斯兰教经学院新、旧院址，喀什艾提尕尔清真寺。“他们参访后认为，新疆全面贯彻国家的宗教信仰自由政策，依法保护了正常宗教活动，积极促进宗教和顺、社会和谐、民族和睦。”新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人伊力江·阿那依提表示，代表团成员对新疆落实宗教信仰自由政策表示高度认可。

代表团参观访问了新疆维吾尔自治区博物馆、喀什老城区保护综合治理纪念馆等，观看了维吾尔木卡姆艺术表演，参观了喀什古城等。徐贵相表示，代表团充分体验和感受到了新疆少数民族文化传承保护和发展情况，他们认为新疆高度重视少数民族优秀传统文化的传承保护和发展，各民族在文化上相互尊重、相互欣赏、相互学习、相互借鉴，值得世界各国学习。

代表团参观访问了乌鲁木齐国际陆港区，实时察看了中欧班列各功能区和新疆各大口岸现场作业情况。徐贵相表示，代表团认为，在“一带一路”倡议下，新疆加快推进丝绸之路经济带核心区建设，取得了令人瞩目的成就，希望今后能深化和加强伊斯兰国家与新疆在经济、科技、文化等领域的交流合作。

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