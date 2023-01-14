新华社东京1月13日电 不顾国内和国际社会反对，日本政府13日称，“今年春夏之际”开始向海洋排放经处理过的福岛第一核电站核污染水。日本全国渔业协会联合会当日再次声明，反对核污染水排放入海的态度毫无改变。韩国外交部当日也表示，日方必须从客观和科学角度出发，以安全且符合国际法和国际标准的方式处理福岛第一核电站核污染水。

据日本共同社报道，日本政府当天召开内阁会议，讨论福岛第一核电站核污染水处理问题，确认等到相关设施建设完工并通过日本核监管机构原子能规制委员会的验收，再开始进行核污染水排海，时间会在“今年春夏之际”。

日本政府2021年4月决定，将福岛第一核电站内上百万吨核污染水经处理并稀释后，于2023年春排放入海。福岛第一核电站运营方东京电力公司从临海的福岛第一核电站向海中修建一条长约1公里的海底隧道，用于核污染水排放，并于2022年8月正式开始海底隧道等工程的建设。

核污染水排海计划推出后，一直遭到渔业团体等日本国内民间团体的反对。日本全国渔业协会联合会会长坂本雅信13日发表声明说，反对核污染水排放入海的态度毫无改变，将继续要求政府向渔业从业者和国民进行说明，给出有诚意的应对。

此前，日本全国渔业协会联合会多次申明，坚决反对核污染水排放入海。日本岩手、宫城和福岛县的生活协同组合联合会和宫城县渔协代表2022年9月向东京电力公司和经济产业省递交了约4.2万人的联合署名，反对福岛第一核电站核污染水排海方案，要求采取其他方法处理核污染水。

韩国外交部13日对媒体表示，韩国政府以国民健康安全为首要原则，将继续坚持日方必须从客观和科学角度出发，以安全且符合国际法和国际标准的方式处理福岛第一核电站核污染水的立场，并依此采取应对措施。

中国、菲律宾、太平洋岛国论坛等诸多国家和国际组织也多次对日本核污染水排海决定表示反对和质疑，希望日方认真回应各方关切，以负责任态度寻找核污染水的妥善处置办法，而不是一味强推排海方案。

(责编：杨光宇、袁勃)