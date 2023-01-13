新华社北京1月13日电 记者13日从商务部获悉，商务部部长王文涛12日视频会见美中贸委会会长艾伦。双方就中美经贸关系、中国扩大开放等议题交换了意见。王文涛指出，希望美方正确看待中国发展给美国、给世界带来的机遇，按照两国元首指明的方向，推动中美经贸关系早日重回正轨。

王文涛表示，去年11月，习近平主席在印尼巴厘岛与拜登总统举行会晤，为双边经贸关系确定基调、指明方向。中国商务部愿与美方相关部门一道共同落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，求同存异，进行理性、务实、专业的沟通，推动合作，为双边关系注入积极动力。

王文涛指出，中美双方拥有广泛共同利益和合作空间。中美经贸合作有利于两国人民福祉，对全球经济增长有着举足轻重的作用。美国政府以“战略竞争”定义中美关系，对华采取一系列贸易投资限制措施和保护主义做法，损害了两国企业和民众的利益。希望美方正确看待中国发展给美国、给世界带来的机遇，按照两国元首指明的方向，推动中美经贸关系早日重回正轨。

王文涛表示，中国共产党第二十次全国代表大会强调，中国将坚定不移扩大开放，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。14亿多人口的中国实现现代化，对包括美国企业在内的全球企业意味着巨大机遇。中方愿常态化听取包括美资在内的外资企业意见，不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境。

艾伦表示，美中元首巴厘岛会晤备受国际社会关注。两国元首进行了坦诚、深入、建设性沟通，令美工商界倍感振奋。希望双方从一些具体问题入手，加强沟通合作，增强互信。美中贸委会长期以来致力于推动两国工商界交流，愿继续支持两国企业开展合作，为双方务实合作创造良好环境。

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