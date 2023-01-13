新华社华盛顿1月12日电（记者孙丁）美国司法部长梅里克·加兰12日任命一名特别检察官负责调查总统拜登处理机密文件事宜。

前联邦检察官罗伯特·许获得这一任命，将受权调查是否有任何个人或实体因此事违法。

美国国会众议院监督和问责委员会主席、共和党人詹姆斯·科默12日表示，特别检察官的任命不会影响该委员会开展调查。

加兰透露，拜登私人律师12日上午致电此前负责审查此事的联邦检察官，告知在拜登位于特拉华州威尔明顿市私人住所内又发现一份印有机密标记的文件。

去年11月和12月，拜登律师团队先后从拜登卸任美国副总统后在首都华盛顿使用过的一间私人办公室及其威尔明顿市私人住所车库内发现机密文件。

白宫法律顾问理查德·索伯本周早些时候发表声明说，这些文件被发现后，拜登律师团队一直配合联邦政府有关部门，以确保这些奥巴马政府时期文件由国家档案和记录管理局妥善管理。

美国司法部同时正在调查美国前总统、共和党人特朗普离开白宫时涉嫌处理机密文件不当行为。去年夏天联邦调查局曾搜查特朗普位于佛罗里达州的私人住所海湖庄园，带走一些被标记为“绝密”的文件。

美国《总统档案法》规定，美国总统和副总统任内所有文件须留存，并在卸任时交由国家档案和记录管理局管理。

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