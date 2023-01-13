新华社联合国1月12日电 中国常驻联合国代表张军12日出席安理会关于加强国际法治问题的公开辩论会，阐述中方关于加强国际法治问题的原则立场。张军说，在国际法治问题上，要警惕双重标准和例外主义。

张军表示，世界处在变乱交织之中，加强国际法治的现实意义日益凸显。加强国际法治，要维护国际法的权威，鼓励对话协商解决争端。坚持各国共同制定国际规则。国家无论大小、强弱、贫富，都是国际社会的平等一员。制定国际规则不是少数国家的特权专利，绝不能谁的拳头大就听谁的。加强国际法治，必须坚决反对单边制裁。单边制裁缺乏国际法依据，无论打着什么旗号，都掩盖不了其非法本质。

针对美国代表在会上对中国进行无理指责，张军指出，美国违反公平竞争、市场经济原则和多边贸易规则，以各种莫须有名义打压别国高科技企业，人为干扰全球产业链供应链稳定，这不仅损害别国正当的发展权利和国际社会的共同利益，也同国际法治精神完全背道而驰。

张军说，个别国家所说的“基于规则的国际秩序”，真实意图是要在现有国际法体系之外另搞一套，以自身的狭隘利益为中心，把自己的标准和意志强加于人，为双重标准、例外主义大开后门。如果听任这种危险趋势发展下去，世界将重回丛林法则和强权政治的时代。这应当引起全世界所有爱好和平人民的警惕。

张军说，希望各国都能明确无误地确认：世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一种秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

张军表示，中国作为安理会常任理事国和最大的发展中国家，将继续坚持真正的多边主义，维护联合国宪章宗旨原则，带头践行国际法治，维护国际公平正义，倡导全人类共同价值，为推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展、打造各国共同未来、维护共同安全、促进共同发展做出不懈努力。

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