新华社联合国1月12日电（记者王建刚）联合国经济和社会事务部12日发布的一份报告说，到本世纪中叶，65岁及以上的人口数量预计将增加一倍以上。为实现可持续的未来，必须优先考虑老年人的权利和福祉等问题。

这份《2023年世界社会报告》说，2021年，全球65岁及以上人口为7.61亿，到2050年这一数字将增加到16亿。80岁及以上的人口增长速度更快。

报告指出，人口老龄化是当今时代鲜明的全球性特点。各国应采取具体措施，在养老金和医疗费用不断攀升的情况下，为不断老龄化的全球人口提供支持。各国应采取措施，让每个人都有机会健康地变老。

报告说，由于健康和医疗条件改善等原因，人们的寿命正在延长。从全球来看，2021年出生的婴儿有望平均活到71岁，与1950年出生的婴儿相比，寿命增长了近25年。北非、西亚和撒哈拉以南非洲有望在未来30年经历最快的老年人口增长期。目前，欧洲和北美洲拥有最高比例的老年人口。

报告指出，全球预期寿命的增加反映了整体健康状况的改善。不过，报告认为当今的老龄化世界存在不平等问题，并不是每个人都能够平等地从改善的健康和教育条件中获益。联合国主管经济和社会事务的副秘书长李军华说：“我们应共同努力，解决当今的不平等问题，造福子孙后代，应对人口老龄化的挑战，并利用其带来的机遇。”

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