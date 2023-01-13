新华社纽约1月12日电 综述：美国通胀回落刺激美元指数大幅下跌

新华社记者刘亚南

由于12日公布的2022年12月美国消费者价格指数（CPI）意外环比回落，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.87%，在汇市尾市收于102.2910，为2022年6月初以来低点。

美国劳工部数据显示，去年12月CPI环比下降0.1%，为2020年5月以来首次环比下降；同比上涨6.5%，涨幅也较上一个月收窄0.6个百分点，为2021年10月以来最低水平。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.3%，涨幅较上一个月扩大0.1个百分点，同比涨幅为5.7%，涨幅有所收窄。

加拿大蒙特利尔银行资本市场公司分析师萨尔·瓜蒂耶里表示，美国通胀放缓正开始形成趋势，这可能导致美联储放缓加息节奏。

美国威尔明顿信托公司首席经济学家卢克·蒂利认为，2022年通胀涨幅超出预期，2023年情况可能相反，通胀涨幅预计将低于预期。

为抑制高通胀，2022年3月以来，美联储连续七次加息，包括连续四次加息75个基点，但加息幅度在2022年12月中旬降至50个基点。

美国费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克当天表示，美联储在下一次议息会议上加息25个基点将是合适的。

芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，当日市场认为美联储在下一次议息会议上加息25个基点的概率为94.7%，显著高于前一日的76.7%。

当日，欧元对美元汇率升至1比1.0850上方，为2022年4月下旬以来高点。

荷兰国际集团全球市场负责人克里斯·特纳表示，预计欧洲央行还将加息125个基点并在其后维持利率不变直到2024年。市场核心观点是欧元对美元汇率将在2023年走强。

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