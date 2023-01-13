新华社日内瓦1月12日电（记者刘曲）世界气象组织12日发布公报说，受不断上升的温室气体浓度和累积热量的推动，过去8年是全球有记录以来最暖的8年，全球长期变暖仍在继续。

世界气象组织整合的6个主要国际温度数据集的数据显示，2022年全球平均气温较工业化前水平高出约1.15摄氏度，是全球年度气温较工业化前水平至少高出1摄氏度的连续第8个年份。这也意味着2015至2022年是全球有记录以来最暖的8年，其中2016年、2019年和2020年位列前三。2016年发生了异常强烈的厄尔尼诺事件，促使全球气温创纪录。

世界气象组织表示，自20世纪80年代以来，每个10年都比前一个10年更暖。预计这种情况会持续下去，未来全球平均气温较工业化前水平升高幅度短暂突破1.5摄氏度的可能性日益增加。

按照2015年达成的《巴黎协定》，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度以内而努力。

世界气象组织指出，2022年的极端热浪、干旱和破坏性洪水使全球数百万人受灾，造成数十亿美元经济损失。人们需要加强应对此类极端事件的准备，包括提高气象观测水平和预警服务等。

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