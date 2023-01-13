人民网阿克拉1月13日电（记者姜宣） 12日，驻加纳大使卢坤在加纳主流媒体加通社、加纳广播公司、《洞察报》、首页网等发表署名文章《中国重新向世界敞开大门》，介绍中国优化调整疫情防控政策情况。全文如下:

人民至上、生命至上。过去三年来，新冠疫情在全球肆虐，给包括中国在内的所有国家带来了巨大挑战。中国共产党和中国政府始终坚持人民至上、生命至上，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康。虽然中国人口占全球18.32%，但新冠死亡人数仅占全球的0.08%。过去三年，中国有效应对了五波全球新冠病毒浪潮，避免了原始毒株和德尔塔变异株的广泛感染。中国人均预期寿命稳步上升，从2020年的77.93岁提高到2022年的78.2岁。2020年，中国成为全球率先实现经济正增长的主要经济体；2021年经济总量达17.73万亿美元，占世界经济的比重达18.5%。新冠疫情暴发以来，中国秉持人类命运共同体理念，为维护全球公共卫生安全作出重大贡献。中国第一时间分享新冠病毒基因序列，为各国相关疫苗和药物研制作出重要贡献。中国与180个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案，向34个国家派出38支医疗专家组，向153个国家和15个国际组织提供数千亿件抗疫物资，向120多个国家和国际组织提供超过22亿剂次新冠疫苗。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯感谢中国为抗疫国际合作作出的重要贡献，特别是向发展中国家公平分配疫苗。

优化调整疫情防控政策。随着奥密克戎变异株致病力和毒力明显减弱以及中国医疗救治、病原检测、疫苗接种等能力持续提升，中国完善了疫情应对措施，将工作重心由防感染转向保健康、防重症。根据《关于中外人员往来暂行措施的通知》，自2023年1月8日起，不再对入境人员实施全员核酸检测，中国公民出境旅游将有序恢复。世界各国调整防疫政策时都会经历适应期，中国防疫政策“换挡”也不例外。中国的疫情政策调整是科学、及时、必要的。过去三年的疫情防治工作为最新一轮的政策调整奠定了基础，创造了必要条件。中方相关部门已通过全球流感共享数据库（GISAID）分享中国新冠病毒感染病例的病毒基因序列。中国将继续密切监测病毒变异情况，依法及时、公开、透明地发布疫情信息，同国际社会共同应对疫情挑战。目前中国疫情形势发展总体在预期和可控之中。我们有信心加快恢复正常的经济和社会生活，赢得抗击疫情的全面最终胜利。

为世界经济重新注入活力。中国最新的政策调整将为加强国际交流与合作创造新条件。随着中国的防控政策调整，经济复苏势头强劲，各方欢迎和支持中国调整政策，外国公司对未来在中国市场的表现抱有乐观预期。世界卫生组织表示，对中国放宽防疫措施“感到满意”。中国欧盟商会表示，中国有着强大的复苏基因，对中国未来充满希望。德国汉高公司表示，持续优化疫情防控措施充分体现出中国统筹疫情防控和经济社会发展的坚定决心。英中贸易协会中国区负责人表示，中国放宽入境限制“非常非常受欢迎”。中国出境游热度骤然升高，世界各地市场翘首以盼。摩根大通资产管理公司预测，2023年中国GDP增速有望回升至5%以上。

中加携手抗击疫情。中国高度重视中加医疗卫生合作，连续派出十一批医疗队，在帮助加纳抗击新冠、疟疾、艾滋病、霍乱、伤寒等疾病上作出巨大贡献。新冠疫情暴发后，中国政府派出包机，经加纳向非洲大陆运送抗疫物资。中国调整疫情防控政策为两国更加紧密的经济文化交流提供了新机遇。中国将一如既往与加纳同舟共济、共克时艰，努力推动中加医疗卫生领域合作不断深入发展。我们相信，两国经贸、人文交流与合作将更加密切，更加蓬勃。

全球新冠疫情仍未结束。中国愿与世界各国携手共进，抗击疫情，保护人类健康和安全，促进世界和平与发展，推动构建人类命运共同体。

(责编：刘叶婷、常红)