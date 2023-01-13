苏缨翔 雪萌 余颖

2023年1月8日起，中国正式取消入境核酸检测和集中隔离，取消“五个一”及客座率限制等国际客运航班数量管控措施。

随着中国防疫政策不断调整和优化，中国游客将逐渐回归的消息为世界旅游业复苏再添信心，许多国家表示，欢迎中国这位“老友”回归出境游“班列”。

热情欢迎“老友”回归

当地时间1月9日12时许，曼谷素万那普国际机场迎来了中国实施“乙类乙管”后首批前往泰国的中国游客。搭载269名旅客的厦门航空MF833航班平稳落地。泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷、泰国交通部长萨沙扬、泰国旅游和体育部长皮帕一同到机场接机，欢迎中国游客赴泰旅游。

许多国家表示热烈欢迎中国游客到访。澳大利亚广播公司报道，澳大利亚旅游经营者希望中国游客能在2023年回归；马尔代夫外交部官方网站和推特日前发表声明，热切期盼中国游客尽早赴马旅游；菲律宾总统马科斯日前发出邀请，希望中国游客重返菲律宾。

与此同时，中国跨境游市场正逐渐回暖。携程数据显示：截至1月5日，春节7天海外旅游订单较去年同期激增540%，订单平均花费同比提升32%。

此前法国、泰国、加拿大、澳大利亚、新西兰、丹麦、挪威、荷兰、西班牙、葡萄牙等国大使馆、旅游局纷纷在中国社交媒体发帖，欢迎中国游客到访旅游。泰国国家旅游局宣布将组织一场名为“中国回来了”的活动欢迎中国游客回归。

营造良好旅游环境

自发布新冠病毒感染“乙类乙管”总体方案和中外人员往来暂行措施后，许多国家表示不会对来自中国的旅客采取入境限制措施。

新加坡卫生部长王乙康9日表示，经过评估，新加坡卫生部认为目前不必收紧防疫措施。王乙康说：“中国的开放是大好消息，我们期待已久，两国可以恢复丰富的、实质性的人文交流。”

马来西亚《星报》报道，马来西亚旅游部长张庆信提议为来自中国的游客提供更顺畅的入境服务。张庆信当天在社交媒体上发帖表示称该提议“可以简化入境流程”，并表示欢迎来自中国的游客。

随着中国公民恢复出境旅游，国际航班运力也在不断增加。中越多家航空公司宣布，将增加往返两国的航班及航线数量。希腊雅典国际机场市场部负责人10日在雅典表示，雅典国际机场将大力支持中国直航航线运营，希望迎来更多中国游客。

除此之外，多国为中国游客回归采取积极准备。英国旅游业人士普遍表示，期待能在今年夏天迎来中国游客小高峰。英国西英格兰旅游局在接受人民网采访时表示，他们对于迎接更多中国游客充满信心，为此，他们开始对当地酒店及文旅场所制作中文宣传单，近期也开始对西英格兰旅游局网站进行升级并增设中文版块，以增加旅游目的地曝光度。

热盼中国游客助力经济复苏

美国有线电视新闻网报道，在疫情发生之前几年，中国是世界上最重要的国际游客来源国。2019年，共有1.55亿中国游客在境外消费超四分之一万亿美元。

澳大利亚金融评论报道，随着中国游客回归出境游市场，预计到今年年底或明年初，国际游客的消费将超过疫情前的水平。

印度尼西亚旅游和创意经济部长桑迪亚加·乌诺日前在发布会上称，印尼“已为中国游客准备好红毯”。乌诺表示，中国游客对印尼重振旅游业十分重要。

中国游客回归为世界旅游业复苏注入强劲动力。柬埔寨首相洪森表示，希望今年接待200万人次的中国游客来推动柬埔寨经济快速恢复；泰国财政部长阿空·登比达亚拜西日前表示，中国有序恢复公民出境旅游有望推动泰国实现今年3.8%的经济增长目标；新加坡《联合早报》网站报道，中国旅客的回归将会给新加坡全年带来20亿新加坡元的零售额。

(责编：苏缨翔、常红)