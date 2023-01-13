人民网伦敦1月12日电 （余颖）英国政府12日发表第51份《香港问题半年报告》，妄议中国治港政策，批评香港国安法。中国驻英国使馆发言人对此表示，中方强烈不满，坚决反对，已向英方提出严正交涉。

使馆发言人指出，中方在涉港问题上的立场是一贯、明确的。英方无视中方严正立场，执意发表所谓《香港问题半年报告》，歪曲事实、颠倒黑白，粗暴干涉香港事务和中国内政，严重违反国际关系基本准则。对此，中方强烈不满，坚决反对，已向英方提出严正交涉。

使馆发言人表示，香港回归以来，中方始终全面准确贯彻落实“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针，修改完善香港选举制度、落实“爱国者治港”原则。今天，香港民众依法享有远远超出作为英国殖民地时期的更多权利和自由。事实充分证明，香港特区的民主制度符合“一国两制”方针，符合香港宪制地位，有利于维护香港居民民主权利，有利于保持香港繁荣稳定，“一国两制”是香港回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度安排。中方制定并实施香港国安法，推动香港进入由乱到治走向由治及兴的新阶段，受到香港各界的广泛欢迎和衷心拥护。全国人大常委会对香港国安法相关条款进行解释，有利于解疑释惑、止息纷争，有利于规范审理香港国安法案件的司法程序，有利于维护香港法治和经济社会稳定发展，符合香港社会普遍期待，是完整准确实施香港国安法、依法有效维护国家安全的必要之举，只会加强香港的法治建设、更好维护香港民众的各项权利和自由。

发言人强调，《中英联合声明》的核心要义是中国恢复对香港行使主权，没有赋予英方在香港回归后对香港承担任何责任。英方反复拿《中英联合声明》说事，妄议中方治港政策，是对香港民主发展的粗暴干扰和破坏。无论是打“英国国民（海外）护照牌”，还是打“英籍法官牌”都阻挡不了香港由乱及治、由治及兴的大势，也动摇不了中方坚定不移贯彻“一国两制”、捍卫国家安全、维护香港法治的决心。

发言人最后重申，香港早已回归中国，香港事务纯属中国内政，不容任何外来干涉。我们奉劝英方认清现实和大势，放下殖民心态，尊重中国主权和统一，停止违反国际关系基本准则，停止干涉香港事务和中国内政，停止破坏香港的民主法治和繁荣稳定。

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