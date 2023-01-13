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清迈有家沙县小吃店

睿  加 范晟男
2023年01月13日06:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在沙县，不管男女老少，都会做几样吃食，几乎每家每户都有人在经营沙县小吃。近些年，走出沙县闯世界的沙县人越来越多。绿底红字的“吃豆人”形象，飘香的拌面、扁肉和炖罐等，从福建省三明市迈出国门，走向世界。

　　思乡心切  清迈开店

　　沙县小吃向来以朴素闻名。简单的店面和装潢，开在寻常巷陌，店里红底的塑料板子印刻着菜单，贴在墙上，毫无设计感。但一家开在清迈古城南门的沙县小吃店里，却别有洞天：精致的装潢，略带小清新的风格，颇有“网红店”的风范。

　　这家沙县小吃店的主人是来自沙县的郑丹枫。她在2009年来到清迈求学，并在此定居，建立了家庭。2018年，郑丹枫在亲戚的鼓励和支持下，踌躇满志，在清迈开了这家装修精美的沙县小吃店。

　　2018年12月5日，郑丹枫的沙县小吃店正式运营。她将家乡的小吃带到清迈，让常居清迈的同胞可以品尝到家乡的味道，让吃不惯泰国菜肴的中国游客能够满足自己的中国胃，也让当地人换换口味，品尝来自中国的“神秘力量”。

　　谈及初心，郑丹枫说：“当时就是在他乡非常怀念家乡的小吃，同时也想让我的孩子吃到我小时候的味道，如果能把沙县小吃开到泰国并且发扬光大，我也觉得很开心。”

　　费尽心思  保持本味

　　沙县小吃方便快捷，很好地迎合了当代社会快节奏的特点，加之其繁多的品种和独特的风味，郑丹枫的沙县小吃店一开业便颇受当地人以及游客的喜爱，有些客人甚至一连几顿都会在郑丹枫的店里用餐。郑丹枫仍然保持着沙县小吃物美价廉量大的优点，并没有因为开在景区或装修上下了功夫而抬高价格。“大概35—40铢的价格，我们的分量却是其他店铺吃食的两倍。”

　　对于沙县小吃的口味和样式，郑丹枫也没有做过多的改变，“我自己是沙县人，因此，与融合当地口味相比，我更喜欢也更希望将最地道、最正宗的沙县小吃味道展现给大家。”

　　为此，郑丹枫在食材上下了一番苦功。拌面所用的花生酱，炖罐使用的草药如当归、茶树菇、花旗参等，都是从沙县运过来的；扁肉皮、拌面的面则是店里手工制作的；就连做小吃的师傅也是地地道道的沙县人。虽然耗时又费力，也会大大提高成本，但这一切都只为保留最纯正的味道，做最正宗的沙县小吃。

　　异乡同胞  温暖慰藉

　　正是因为还原了最本初的味道，郑丹枫的沙县小吃店吸引了许多当地华侨华人前来光顾。因同在异乡，颇为亲切，用餐之余，同胞们也常与郑丹枫聊天，分享自己的经历。郑丹枫称：“有许多是来清迈养老的老人，他们经常分享一些他们在当地养老的故事，我们有时也会向他们分享我们的故事。”在远离家乡的异地偶遇老乡，虽没有“两眼泪汪汪”，但听到熟悉的中国话，吃到熟悉的味道，心里总是热乎乎的。

　　郑丹枫常常收到同胞的“求助”，一些客人在生病或身体虚弱时会打电话到店里，希望郑丹枫能够帮忙做一些符合口味或滋补的食物，她都会尽己所能满足同胞们的需求，给予一些属于中国人的温暖。“记得店里有一位常客，有次在他生病时很想吃蒸饺，但他又只吃素，我们就特地做了蔬菜馅的饺子给他送去。”郑丹枫回忆。简单的吃食，温暖了另一位异乡人的胃和心。

　　疫情暴发开始，郑丹枫的沙县小吃店受到了不少冲击。客人少了，古城的房租又相对较贵，郑丹枫不得不将古城的店关闭，开到了郊区；沙县的师傅回到了中国，吃食的种类也减少了，只留下基本的拌面、扁肉、炖罐等；堂食减少，郑丹枫不得不更多地转向外卖平台。“如果未来还有机会的话，我还是希望能将店面开回原来的地方，重新把店运营起来，再将菜单丰富起来，继续将自己家乡的小吃在泰国发扬光大。”郑丹枫说。

(责编：袁勃、杨光宇)

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