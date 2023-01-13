1月8日至11日，世界知名伊斯兰宗教人士和学者代表团一行30余人先后访问新疆乌鲁木齐、阿勒泰和喀什等地，实地感受新疆社会发展变化。代表团成员表示，新疆为反恐和去极端化工作付出了巨大努力，如今各族人民和谐共处，当地穆斯林群众的各项权益得到充分保障，真实的新疆与部分外媒所说的并不一样。

宗教信仰自由 穆斯林权益受保障

在看完新疆的反恐和去极端化斗争主题展后，埃及总统宗教事务顾问奥萨马·埃勒萨叶德·穆罕默德·萨阿德深受触动，他表示恐怖主义过去给新疆造成了极大伤害。“我在此呼吁，所有人都要看清恐怖主义的丑恶行径。作为兄弟国家，我们希望中国能够繁荣发展，祝愿新疆越来越好。”

新疆各级政府全面贯彻宗教信仰自由政策，信仰宗教和不信仰宗教完全由公民自由决定，同时依法保护正常的宗教活动。印度尼西亚潘卡西拉意识形态发展局指导委员会委员阿卜杜拉·穆罕默德·阿敏认为，当地政府对此予以充分尊重和保障。“我相信这里的人都拥有宗教信仰自由。在政府的帮助下，一些年久的清真寺也得到了修缮。”

世界穆斯林社区理事会秘书长穆罕默德·贝查利说：“新疆的确是一个多宗教共存且相互宽容的地区，这里的穆斯林也受到了尊重。这是中国在国家立法框架下对人权保障的证明，政府为此付出了巨大努力。”

多元文化交织 各族群众和谐共处

自古以来，新疆就是多元文化交融地区。在自治区博物馆，代表团一行聆听了解新疆历史脉络，并观看了十二木卡姆演出。在毛里塔尼亚作家、学者巴赫·阿布达拉·塞伊德看来，中国政府为保护与传承各民族文化付出了巨大努力。“新疆是中国最美的地区之一，这里古老的艺术与文化得到了妥善的修复和保护，展现在世人面前灿烂而又美好，我认为这就是一种人道主义关怀的表现形式。”

科威特作家、媒体人穆罕默德·A·穆罕默德认为，来自中国的文化源远流长，并在当今时代发挥出独特作用。他说：“中国政府通过弘扬传播文化艺术来帮助民众抵御极端思想的渗透。我们所参观到的多种文化、艺术都是有力的例证。”

在乌鲁木齐国际大巴扎，代表团成员亲身体验民俗文化，与游客合影留念。南苏丹伊斯兰理事会主席阔特·阿卜杜拉·巴拉格在走街串巷、与当地各族群众交流后，表示自己眼中的新疆与此前通过互联网了解到的有所不同。“我发现这里的人民彼此友爱和谐，穆斯林群体和其他人们相互尊重，大家都在积极维护团结和国家统一。”

为新疆正名 呼吁各国合力反恐

一些受访代表纷纷表示，参访期间的所见所闻与部分外媒口中的新疆完全不同。波黑前穆夫提穆斯塔法·塞利奇先后三次访问中国，他强调此次参访价值非凡。“中国是个大国，所有人都想了解这里发生了什么。我们在海外没法亲眼观察，听到的消息肯定带有偏见。我现在已经有了答案，这里并不是媒体所说的那样。”

沙特教育部前部长阿卜杜拉·萨利赫·欧拜德称赞新疆在经济社会发展上取得了显著进步，当地政府付出了持续不断的巨大努力，旨在消除暴力、极端和恐怖势力。他说：“很遗憾，全世界都面临恐怖主义和极端主义的威胁。我希望进一步加强中国和伊斯兰世界交往，完善交流合作机制，这对双方来说都是好事。”

世界穆斯林社区理事会主席阿里·拉希德·努埃米认为，恐怖主义和极端主义是一种全球性的威胁，任何国家都无法置身事外。他呼吁：“无论这些恐怖组织从哪来、目标是什么，他们都是全人类的威胁。国际社会对此不应该玩政治游戏，而是要联合起来共同打击。”

（据新华社乌鲁木齐1月11日电 记者孙哲）

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