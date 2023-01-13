程是颉

印度尼西亚星罗棋布的岛屿，如散落在赤道上的点点翡翠。2000多年前，中国商船已扬帆远航印尼，写就海上丝路的传奇篇章。位于雅加达的印尼国家博物馆内，珍藏着8000余件中国瓷器文物，向人们讲述着中印尼文化交流和海上丝路发展兴盛的故事。

千年古瓷闪耀文化魅力

2013年10月，习近平主席在印度尼西亚国会的演讲中谈及印尼国家博物馆陈列了大量中国古代瓷器，并走进印尼国家博物馆参观“中印尼友好”图片展。“演讲中，习近平主席将两国人文交流的故事娓娓道来，展现出大国领袖的人文情怀。”当时在现场担任翻译的印尼青年舒伟雅说，从奔腾流淌的梭罗河，到印尼民众熟知的郑和下西洋，再到《红楼梦》对爪哇奇珍异宝的形象描述，习近平主席对中印尼文化交流历史的通晓令她钦佩不已。

走进印尼国家博物馆的瓷器展区，令人遥想海上丝绸之路“舶交海中，不知其数”的繁华盛景。展览根据时间顺序精巧设计，选展文物也各具代表性，一件件来自中国汉、唐、明等不同历史时期的瓷器，闪耀着中国文化的璀璨光彩。

博物馆藏中历史最悠久的中国瓷器来自西汉时期。据《汉书·地理志》记载，早至公元前1世纪，中国与东南亚各国就多有来往。在汉代广为流行的香料“鸡舍香”正是原产自印尼群岛的植物“丁香”。古籍中的记载与一件件出土文物相互印证，勾勒出一条始自中国东南沿海，贯穿整个东南亚、南亚地区的海上丝绸之路。

唐宋时期，随着人们对季风和洋流运行规律越来越熟悉，商贸船队定期出航，越来越多制作精美的中国瓷器远渡重洋来到印尼群岛。世界各地的人们在航路上相互交流、增进了解，销往海外的中国瓷器上出现了具有东南亚、南亚地区特色的纹饰图案。这些“高级定制”瓷器充分展现出海上丝绸之路沿线不同文明间的交融互通。一件件闪烁着温润光芒的瓷器，串联起一部中国瓷器编年史和一部海上丝路发展史。

在3件直径各达40多厘米的元代青花瓷盘前，17岁的印尼学生阿桂良久驻足，细细观摩。瓷盘上的鳜鱼水藻纹、花果纹、飞凤纹等纹饰，融合了中国传统文化与异域风情，线条流畅优美，填色留白恰到好处。屏息凝神近距离欣赏，更觉气象万千。阿桂喜欢艺术设计，常常逛博物馆寻找灵感。“不同时期的中国瓷器，展现了不断进步的烧制工艺和逐渐变化的审美趋向。”阿桂说，自己曾经最喜欢宋代的青白瓷，简约典雅的风格很有现代感和设计感。如今，她又迷上了青花瓷，“青花瓷造型精巧大气、纹样明快浑厚，独特的风格同样让人过目难忘。”

人文交流深化传统友谊

“古丝绸之路打开了各国友好交往的新窗口，书写了人类发展进步的新篇章。”2017年，习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表的主旨演讲中提及在印尼发现的千年沉船“黑石号”。印尼国家博物馆珍藏有几件特殊的文物，它们便是“黑石号”沉船搭载的唐代“外贸商品”。

1998年，一位渔民在印尼勿里洞岛附近的爪哇海域发现了一处古代沉船遗迹。由于发现地靠近一块黑色礁石，这艘沉船被当地人称作“黑石号”。经过打捞发掘，一艘来自公元9世纪、保存状况良好的阿拉伯帆船重现于世。考古学家根据船上所载物资研判，“黑石号”很可能从中国扬州出发，沿海行至广州补给后，一路经过东南亚地区，在穿越马六甲海峡前往阿拉伯地区途中意外触礁沉没。

在“黑石号”搭载的货物中，考古学家们发现了5万余件来自中国唐代的瓷器，其中大批产自长沙窑，还有邢窑白瓷、巩县窑白釉绿彩瓷和越窑的青瓷等，种类非常丰富。在这些瓷器上，南亚风格的贴画、狮子形状的图案，波斯、阿拉伯风格的装饰精美绝伦，令人惊叹。有媒体评价称，这是一次千年前“中国制造”的集中展示。通过“黑石号”的考古发现，海上丝绸之路在中国唐代的兴盛与繁荣可见一斑。

“数千年来，茫茫大海没有吓退富有探险精神的人们，他们为印尼与中国、世界各国之间的贸易往来和文化交流带来了机遇。”印尼国家博物馆馆长斯里哈蒂尼说，穿越千年历史，这些从中国远道而来的瓷器讲述了贸易交往和文化交融的精彩往事，揭示了全球各地区文化交融发展的历史路径。

伴随海上丝绸之路的发展，中印尼两国船队往来其间，成为联结各国人民友谊的纽带。2013年，习近平主席在访问印尼期间首次提出共同建设21世纪“海上丝绸之路”。这些年来，共建“一带一路”倡议已经成为广受欢迎的国际公共产品，为参与国家和地区的民众带来了实实在在的获得感、幸福感和成就感。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。10年前，舒伟雅还是印尼阿拉扎大学汉语专业学生，在印尼国家博物馆担任翻译并介绍图片展是她倍感珍惜的一段经历。参观结束时，习近平主席鼓励舒伟雅和同学们好好学习中文，为中印尼友好事业贡献聪明才智。如今，舒伟雅已成为一名高中中文教师，向更多年轻人传递着中国文化知识。她7岁的女儿喜爱中国动画片，喜欢听中国寓言故事，已经是个小小的“中国通”。舒伟雅期待两国人文交流日益密切，希望女儿长大后也成为两国文化交流合作的使者，将印尼和中国人民间的友谊代代传递。

图片均为印尼国家博物馆内陈列的中国瓷器。

图片均由印尼国家博物馆提供

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 17 版）

(责编：袁勃、杨光宇)