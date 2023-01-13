刘文飞

《普希金诗选》：刘文飞译；商务印书馆出版。

《俄国文学史》：刘文飞译；商务印书馆出版。

2022年12月30日，习近平主席在北京同俄罗斯总统普京举行视频会晤时强调，双方要发挥传统优势，推动人文交流继续深化，办好中俄体育交流年，打造两国人文合作新品牌。

近年来，由《叶甫盖尼·奥涅金》《静静的顿河》《安娜·卡列尼娜》等俄国文学名著改编的话剧、音乐剧不断在中国演出，吸引了一批批观众、读者走近这些杰出的作品，促进了中俄文化交流，这是我作为俄国文学翻译者所乐见的。

2014年9月6日，第二届“阅读俄罗斯”翻译奖颁奖典礼在莫斯科市中心俄罗斯国家图书馆举行，我的译著《普希金诗选》入选，我也成为当晚4位获奖者之一。《普希金诗选》是一本俄汉双语对照版本，我获得的“阅读俄罗斯”翻译奖，是俄联邦政府面向全世界俄国文学翻译家设立的奖项，作为两年一度莫斯科翻译家大会的压轴戏，颇受全球俄国文学研究者和翻译家关注。分析我的获奖原因，仍在于普希金。对普希金及其诗歌的翻译，在其故乡无疑更易获得认可。

2015年，我获得俄联邦政府颁发的友谊奖章。颁奖时间是11月4日，即俄罗斯人民团结日，地点在莫斯科克里姆林宫金碧辉煌的乔治大厅。俄罗斯友谊奖章设立于1994年，颁发给在各民族间维护和平、发展友谊、促进合作、增强理解的俄罗斯与外籍人士。

结缘普希金40年

这本《普希金诗选》并非我翻译的第一本普希金著作。此前30余年，我就与诗人结缘。上世纪七八十年代，诗歌在校园里非常流行，我的专业是俄罗斯语言文学，翻译普希金成为自然的选择。从大三起，我便开始把俄语课本上的普希金诗句译成汉语。考入中国社会科学院研究生院外文系后，我结识了中国著名翻译家戈宝权。记得他给我们上课时，慢条斯理地讲起翻译普希金著作的往事。他说，自己一开始曾把普希金一首诗的题目译成《巴赫奇萨拉伊的喷泉》，后来去高加索实地游览，见到可汗为死去的爱妃修建的“喷泉”，才发现原是一眼细泉，泉眼里的水像眼泪似的一滴一滴向外流，他这才决定将题目改为《巴赫奇萨拉伊的泪泉》。戈宝权先生和他的翻译故事极大拉近了我与普希金的距离。进入社科院外文所工作后，我与他合作，编辑了一本《普希金名作欣赏》。

1997年，我翻译的一本普希金诗集由云南人民出版社出版。我效仿《唐诗三百首》，将诗集命名为《普希金诗300首》，意在强调其诗作的“经典”地位。之后数年间，在为河北教育出版社主编“世界文豪书系”之一种的10卷本《普希金全集》时，我与普希金“朝夕相处”数年，阅读了他的所有文字，并译出他的所有抒情诗作和小说散文。《普希金全集》中的3卷抒情诗和一卷小说散文是我集中译介普希金的成果，也是我后来不断重译普希金的起点。在《普希金全集》出版至今的20余年间，我陆续出版了十几个版本的《普希金诗选》或《普希金小说选》，每次都会对译文做一些修订。不断重译普希金，构成我翻译生活的重要内容之一，如同与普希金进行一场跨越时空的交谈。

关于译者，普希金说过一句很有名的话：“译者是文明的驿马。”2011年，在莫斯科召开的第一届文学翻译家大会就以这句话作为主题。参加那次大会后，我写了一篇短文，题为《文学的驿马》。我在文中写道：“既要有出众的能力还要有忍辱负重的秉性，日复一日的奔波只能换得微薄的粮草，还得时刻提防路途中遍布的坑洼和沼泽，能善此业者非驿马莫属也。驿马总归是驿马，即便背上驮的是装满金子的袋子，身后的车厢里坐的是帝王将相，其任务也不过是把它和他送往某个目的地，本不该再有什么奢望。然而，驿马自有驿马的生活和使命，以及随之而来的甘甜和欣悦，它毕竟是在不同的文明、不同的文学之间游走，行程本身已然精彩纷呈，更何况还有它们经年累月搬运、堆积起来的一座座金山呢。”这段话是我对普希金那句名言的阐释和演绎，一定程度上也是我翻译普希金的体会和心得。作为我的翻译对象的普希金，原来也对我们这一行的酸甜苦辣了若指掌，这或许是因为，他本人也是一位文学翻译家。

为文化交流添砖加瓦

为了让普希金诗歌产生更大影响，我组织过一些诗歌朗诵活动。2017年2月10日晚，普希金逝世180周年纪念日，一台由我编写脚本、提供译作的《致普希金》诗歌音乐晚会在上海东方艺术中心举行，濮存昕、姚锡娟等艺术家登台朗诵普希金诗作，莫斯科柴可夫斯基音乐学院钢琴系主任皮萨列夫演奏柴可夫斯基、拉赫玛尼诺夫等人的音乐作品。晚会结束时，全场观众与演员们齐声朗诵普希金的《假如生活欺骗了你》，场面十分感人。

后来，我把这台晚会的脚本和剧照编辑成《致普希金》一书，由商务印书馆于2019年出版。时任俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫看到这本书后爱不释手，曾带着它前往首都师范大学校园，出席北京第一座普希金纪念碑落成仪式。在仪式上，他对普希金和我的名字做了别致的“阐释”：普希金就是“人们普遍希望的黄金”，刘文飞则是“文学的飞翔”。

我译普希金的最新成果，是2021年新出版的3本普希金诗选：一是中国青年出版社出版的《普希金抒情诗集》，书中收入高莽先生和我翻译的普希金诗作。高莽是杰出的俄语文学翻译家，将我的译作与他的译作放在一起，也是向几年前离世的他表示致敬和缅怀。二是人民文学出版社出版的《普希金诗选》，这部诗集是人民文学出版社“新网格本”外国文学名著丛书之一种，收入普希金诗作200余首。这是一部译作合集，收有穆旦、魏荒弩、高莽、丘琴和谷羽等诗歌翻译名家的译作，实为中国翻译家集体智慧的结晶。三是商务印书馆推出的《普希金诗选》，此为“汉译世界文学名著丛书”之一种，商务印书馆推出这套文学名著汉译，意在与该馆享有盛誉的“汉译世界学术名著丛书”构成双璧，《普希金诗选》能够入选，作为译者，我深感荣幸。

40年翻译普希金的经历，是我不断接近普希金、不断接近俄国文学和文化的过程，是我为中俄文化交流添砖加瓦的过程。翻译普希金的40年，也是我作为一名文学译者不间断的学习史，与普希金穿越时空的漫长交谈总能给我以启迪和激励。

刘文飞，1959年生，中国社会科学院研究生院教授、外国文学研究所研究员、中国翻译家协会理事、中国俄罗斯文学研究会会长，译有《普希金诗选》《俄国文学史》《悲伤与理智》《哲学书简》等作品。

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 17 版）

(责编：袁勃、杨光宇)