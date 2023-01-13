人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

跨越时空的交谈（译者·书）

刘文飞
2023年01月13日05:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　《普希金诗选》：刘文飞译；商务印书馆出版。

　　《俄国文学史》：刘文飞译；商务印书馆出版。

　　2022年12月30日，习近平主席在北京同俄罗斯总统普京举行视频会晤时强调，双方要发挥传统优势，推动人文交流继续深化，办好中俄体育交流年，打造两国人文合作新品牌。

　　近年来，由《叶甫盖尼·奥涅金》《静静的顿河》《安娜·卡列尼娜》等俄国文学名著改编的话剧、音乐剧不断在中国演出，吸引了一批批观众、读者走近这些杰出的作品，促进了中俄文化交流，这是我作为俄国文学翻译者所乐见的。

　　2014年9月6日，第二届“阅读俄罗斯”翻译奖颁奖典礼在莫斯科市中心俄罗斯国家图书馆举行，我的译著《普希金诗选》入选，我也成为当晚4位获奖者之一。《普希金诗选》是一本俄汉双语对照版本，我获得的“阅读俄罗斯”翻译奖，是俄联邦政府面向全世界俄国文学翻译家设立的奖项，作为两年一度莫斯科翻译家大会的压轴戏，颇受全球俄国文学研究者和翻译家关注。分析我的获奖原因，仍在于普希金。对普希金及其诗歌的翻译，在其故乡无疑更易获得认可。

　　2015年，我获得俄联邦政府颁发的友谊奖章。颁奖时间是11月4日，即俄罗斯人民团结日，地点在莫斯科克里姆林宫金碧辉煌的乔治大厅。俄罗斯友谊奖章设立于1994年，颁发给在各民族间维护和平、发展友谊、促进合作、增强理解的俄罗斯与外籍人士。

　　结缘普希金40年

　　这本《普希金诗选》并非我翻译的第一本普希金著作。此前30余年，我就与诗人结缘。上世纪七八十年代，诗歌在校园里非常流行，我的专业是俄罗斯语言文学，翻译普希金成为自然的选择。从大三起，我便开始把俄语课本上的普希金诗句译成汉语。考入中国社会科学院研究生院外文系后，我结识了中国著名翻译家戈宝权。记得他给我们上课时，慢条斯理地讲起翻译普希金著作的往事。他说，自己一开始曾把普希金一首诗的题目译成《巴赫奇萨拉伊的喷泉》，后来去高加索实地游览，见到可汗为死去的爱妃修建的“喷泉”，才发现原是一眼细泉，泉眼里的水像眼泪似的一滴一滴向外流，他这才决定将题目改为《巴赫奇萨拉伊的泪泉》。戈宝权先生和他的翻译故事极大拉近了我与普希金的距离。进入社科院外文所工作后，我与他合作，编辑了一本《普希金名作欣赏》。

　　1997年，我翻译的一本普希金诗集由云南人民出版社出版。我效仿《唐诗三百首》，将诗集命名为《普希金诗300首》，意在强调其诗作的“经典”地位。之后数年间，在为河北教育出版社主编“世界文豪书系”之一种的10卷本《普希金全集》时，我与普希金“朝夕相处”数年，阅读了他的所有文字，并译出他的所有抒情诗作和小说散文。《普希金全集》中的3卷抒情诗和一卷小说散文是我集中译介普希金的成果，也是我后来不断重译普希金的起点。在《普希金全集》出版至今的20余年间，我陆续出版了十几个版本的《普希金诗选》或《普希金小说选》，每次都会对译文做一些修订。不断重译普希金，构成我翻译生活的重要内容之一，如同与普希金进行一场跨越时空的交谈。

　　关于译者，普希金说过一句很有名的话：“译者是文明的驿马。”2011年，在莫斯科召开的第一届文学翻译家大会就以这句话作为主题。参加那次大会后，我写了一篇短文，题为《文学的驿马》。我在文中写道：“既要有出众的能力还要有忍辱负重的秉性，日复一日的奔波只能换得微薄的粮草，还得时刻提防路途中遍布的坑洼和沼泽，能善此业者非驿马莫属也。驿马总归是驿马，即便背上驮的是装满金子的袋子，身后的车厢里坐的是帝王将相，其任务也不过是把它和他送往某个目的地，本不该再有什么奢望。然而，驿马自有驿马的生活和使命，以及随之而来的甘甜和欣悦，它毕竟是在不同的文明、不同的文学之间游走，行程本身已然精彩纷呈，更何况还有它们经年累月搬运、堆积起来的一座座金山呢。”这段话是我对普希金那句名言的阐释和演绎，一定程度上也是我翻译普希金的体会和心得。作为我的翻译对象的普希金，原来也对我们这一行的酸甜苦辣了若指掌，这或许是因为，他本人也是一位文学翻译家。

　　为文化交流添砖加瓦

　　为了让普希金诗歌产生更大影响，我组织过一些诗歌朗诵活动。2017年2月10日晚，普希金逝世180周年纪念日，一台由我编写脚本、提供译作的《致普希金》诗歌音乐晚会在上海东方艺术中心举行，濮存昕、姚锡娟等艺术家登台朗诵普希金诗作，莫斯科柴可夫斯基音乐学院钢琴系主任皮萨列夫演奏柴可夫斯基、拉赫玛尼诺夫等人的音乐作品。晚会结束时，全场观众与演员们齐声朗诵普希金的《假如生活欺骗了你》，场面十分感人。

　　后来，我把这台晚会的脚本和剧照编辑成《致普希金》一书，由商务印书馆于2019年出版。时任俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫看到这本书后爱不释手，曾带着它前往首都师范大学校园，出席北京第一座普希金纪念碑落成仪式。在仪式上，他对普希金和我的名字做了别致的“阐释”：普希金就是“人们普遍希望的黄金”，刘文飞则是“文学的飞翔”。

　　我译普希金的最新成果，是2021年新出版的3本普希金诗选：一是中国青年出版社出版的《普希金抒情诗集》，书中收入高莽先生和我翻译的普希金诗作。高莽是杰出的俄语文学翻译家，将我的译作与他的译作放在一起，也是向几年前离世的他表示致敬和缅怀。二是人民文学出版社出版的《普希金诗选》，这部诗集是人民文学出版社“新网格本”外国文学名著丛书之一种，收入普希金诗作200余首。这是一部译作合集，收有穆旦、魏荒弩、高莽、丘琴和谷羽等诗歌翻译名家的译作，实为中国翻译家集体智慧的结晶。三是商务印书馆推出的《普希金诗选》，此为“汉译世界文学名著丛书”之一种，商务印书馆推出这套文学名著汉译，意在与该馆享有盛誉的“汉译世界学术名著丛书”构成双璧，《普希金诗选》能够入选，作为译者，我深感荣幸。

　　40年翻译普希金的经历，是我不断接近普希金、不断接近俄国文学和文化的过程，是我为中俄文化交流添砖加瓦的过程。翻译普希金的40年，也是我作为一名文学译者不间断的学习史，与普希金穿越时空的漫长交谈总能给我以启迪和激励。

 

　　刘文飞，1959年生，中国社会科学院研究生院教授、外国文学研究所研究员、中国翻译家协会理事、中国俄罗斯文学研究会会长，译有《普希金诗选》《俄国文学史》《悲伤与理智》《哲学书简》等作品。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月13日 17 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部