本报记者 黄培昭

近期，埃及主权基金与9个投资方签署了多个可再生能源合作协议，总额达830亿美元，重点投资绿色氢能、绿色氨等项目。埃及电力和可再生能源部部长沙克尔表示，未来10年内，埃及大约有100吉瓦可再生能源将用于生产绿氢，将成为埃及一项可观的收入来源，同时每年可减少3700万吨碳排放。

在可再生能源方面，埃及资源禀赋优越。苏伊士地区太阳辐射水平高，南部的平均风速高达12.86米/秒。目前，埃及宣布的近80%绿氢项目位于苏伊士运河经济特区，这里是连接欧洲、亚洲、非洲的全球物流枢纽，有利于满足中东、欧盟等市场需求。

近年来，埃及政府不断加大对可再生能源领域政策、资金和技术支持。根据埃及政府2020年年初发布的《2035年综合可持续能源战略》，到2035年，埃及可再生能源装机容量将达到61吉瓦，其中包括43吉瓦太阳能和18吉瓦风能。2022年，埃及20%的电力供应来自可再生能源，2035年这一比例将提高至42%。据《今日埃及报》报道，2021—2022财政年度埃及在建可再生能源项目产能达3570兆瓦，是2020年同期的两倍。在2022年于埃及沙姆沙伊赫举行的 《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会上，埃及宣布了低碳氢战略纲要，提出要建设成为氢气生产中心、到2040年获得全球5%市场份额的目标。

埃及政府制定一系列优惠政策，鼓励可再生能源开发和投资。根据增值税法，可再生能源的资本组成部分只需缴纳5%的增值税，央行对从事可再生能源项目的企业保障融资贷款等。此外，在《可再生能源法》等指导下，埃及引入多项相关发展计划，包括竞争性投标、上网电价、第三方独立主体参与等。同时，埃及为外商投资提供便利，促进可再生能源产业本地化。

国际能源署此前预测，埃及的可再生能源生产能力在未来5年将增长68%。“中东经济网”撰文指出，积极发展可再生能源，有助于埃及实现能源结构多样化、增加就业岗位。沙克尔指出，埃及氢能产业相关项目还将带来约4.5万个直接就业机会和23万个间接就业机会。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 15 版）

(责编：袁勃、杨光宇)