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广西开行新年首趟南宁始发中欧班列

2023年01月13日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　1月12日上午，广西新年首趟中国（南宁）—乌兹别克斯坦（塔什干）重型机械中欧班列发车。

　　南宁国际铁路港货运员（右）正在为中欧班列客户办理跨境运输业务。

　　本报南宁1月12日电  （记者庞革平）1月12日11时30分许，X9132次中欧班列从南宁国际铁路港启程开往乌兹别克斯坦塔什干，这是广西今年发出的首趟重型机械中欧班列。

　　据国铁南宁局南宁南营业所所长覃煜芳介绍，这趟班列运载55个装有平地机、装载机、压路机等重型机械的集装箱，预计7天后到达阿拉山口，并通过阿拉山口铁路口岸出境前往塔什干站。得益于广西、新疆两地启用跨关区“铁路快速通关”模式，货物在南宁国际铁路港完成一站式报关查验后，到达阿拉山口口岸可直接通关。

　　广西泛太国际物流有限公司业务经理张霞表示，跨关区“铁路快速通关”模式启用后，在国铁南宁局集团公司和中铁集装箱公司的统筹协调下，中欧班列的通关效率和整体运输时长得到进一步压缩提升，综合物流成本进一步降低，企业通过中欧班列发运货物的意愿和信心明显增强。

　　据铁路部门统计，2022年广西累计开行中欧班列33列，其中下半年班列开行量、集装箱发送量较上半年分别增长53.8%和57.7%，全年累计为企业节约综合物流成本逾1亿元。

　　以上图片均为陈星宇摄


　　《 人民日报 》（ 2023年01月13日 03 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

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