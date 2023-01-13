本报记者 韩立群

1月8日至11日，世界知名伊斯兰宗教人士和学者代表团一行30余人，到新疆参观访问。他们来自阿联酋、沙特阿拉伯、埃及、叙利亚、阿曼等14个国家。

世界穆斯林社区理事会主席阿里·拉希德·努埃米说，我们很高兴看到中国新疆在反恐和去极端化、整体性消除贫困等方面取得的巨大成就，看到新疆的穆斯林过着幸福的生活，他们充分享有宗教信仰自由。希望通过参观访问，促进各国与中国新疆的交流互通。

1月8日，代表团抵达乌鲁木齐。在新疆国际会展中心，他们参观了“新疆的反恐和去极端化斗争主题展”。一件件实物、一张张图片、一段段视频，让代表团成员震惊。同时，代表团成员对新疆在反恐怖主义和去极端化斗争取得重要成果，各族人民团结和谐、安居乐业而高兴。

来自阿联酋的记者法赫德·贾梅勒·艾哈迈德不停地用相机拍摄。他说，这些暴恐事件的图片和视频就像“恐怖电影”，很难想象会有人对他人做出如此暴行。那些打着宗教旗号的暴力和恐怖活动与宗教根本没有任何关系。

“到访新疆的人都应该来看看这个展览，这是历史的一部分。”阿里·拉希德·努埃米说，“我们今天看到的展览反映了这一地区曾经的真实状况。而这些恐怖活动不仅仅发生在中国的新疆，在全球其他地方也发生着……这些都应该被记录下来。”

埃及总统宗教事务顾问奥萨马·埃勒萨叶德·穆罕默德·萨阿德说，很高兴参访了解新疆，赞赏中国政府为打击恐怖主义、极端主义付出的巨大努力，支持共同打击恐怖主义和极端主义，更好促进文化交流。

在新疆维吾尔自治区博物馆，代表团成员们领略了新疆特有的悠久历史和璀璨文化，并观赏了十二木卡姆演出。毛里塔尼亚学者巴赫·阿布达拉·塞伊德认为，新疆各民族共同创造了灿烂文化，这里是个美丽的地方。中国为保护、推广多民族文化所做的工作，完全符合联合国教科文组织保护和促进文化的宗旨。

在新疆国际大巴扎，种类繁多的干果、艾德莱斯绸等特色产品让人目不暇接。参观过程中，代表团成员与现场群众热情友好地交流互动，合影留念。

在阿勒泰市拉斯特乡诺改特村，代表团来到自治区级非物质文化遗产传承人斯兰别克·沙和什老人家中，了解古老毛皮滑雪板的历史，亲眼见证老人制作毛皮滑雪板的工艺。

在阿勒泰市五百里风情街，当地群众表演着欢快的民族歌舞。阿曼作家、媒体人伊布拉欣·穆罕默德情不自禁接过冬不拉弹了起来。来自叙利亚沙姆大学伊斯兰经学院的侯塞穆丁·法尔福尔·萨勒赫也兴奋地唱了起来。瞬间，这里变成了欢乐的海洋。

南苏丹伊斯兰理事会主席阔特·阿卜杜拉·巴拉格说，这次来到新疆后，发现这里的人们生活幸福，与之前听说的情况截然不同。新疆各民族团结和睦，文化丰富多彩。希望还可以再次来这里旅游。

在喀什市老城区保护综合治理纪念馆，代表团成员对老城改造前后鲜明的对比惊讶不已。旧城改造保存了当地少数民族的文化特色，尤其是在改造过程中充分尊重和听取居民意愿和诉求，做到“一户一设计”，设计图纸修改最多的达66次。

约旦巴德尔大学教授萨法尔提·贾玛勒·朱玛·苏莱曼每到一处，都会与自己的家人以及朋友们分享新疆的见闻。他说，我们共同见证了这里的多元文化，了解了这里的人们真实的生活状态，以及中国政府是如何保护民族文化的。这些工作是非常有价值的。

阿里·拉希德·努埃米说，在新疆的机场、街道和商店，随处可见中国的国家通用语言文字和维吾尔语等少数民族语言文字。“在这里少数民族文化受到尊重。”

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)