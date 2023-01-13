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中国和安哥拉建交40周年庆祝活动在罗安达举行

2023年01月13日00:24 | 来源：新华网
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新华社罗安达1月12日电（记者吕诚成）中国驻安哥拉大使馆11日晚在安首都罗安达举办庆祝中安建交40周年招待会。中国驻安哥拉大使龚韬，安哥拉财政部长达韦斯、外交国务秘书门东萨等安方官员，以及在安中资机构、华侨华人代表近600人出席活动。

龚韬在致辞中表示，中安建交40年来，两国始终坚持团结互助，各领域交流合作取得重要成果。中国连续多年是安哥拉第一大贸易伙伴、第一大出口市场和重要投资来源国；安哥拉则成为中国在非洲第二大贸易伙伴。中方愿同安方一道努力，推动两国战略伙伴关系不断迈上新台阶。

门东萨表示，安哥拉政府和人民由衷感谢中国为安战后重建、实现经济社会发展提供的重要帮助。两国在教育、基建、卫生、科技等领域的合作成果丰硕，“一带一路”倡议已成为双方合作新动力，未来合作前景广阔。安方愿同中方一道，以建交40周年为契机，进一步深化各领域务实合作，更好造福两国人民。

活动期间还举行了“中安缘”中安建交40周年短视频大赛颁奖仪式，现场播放优秀获奖作品。

(责编：杨光宇、袁勃)

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