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秦刚：非洲是国际合作的大舞台，不是大国博弈的角力场

2023年01月12日16:05 | 来源：新华网
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　　新华社亚的斯亚贝巴1月11日电（记者汪平　金正）1月11日，外交部长秦刚同非盟委员会主席法基共同会见记者。

　　有记者问及中方对第二届美非峰会的看法，秦刚表示，中美都是联合国安理会常任理事国，对世界和平安全与发展负有重大责任。中美关系不应是竞争关系，不应是你输我赢的零和博弈，否则只会两败俱伤、让世界遭殃。中美应相互尊重、和平共处、合作共赢，不应损害第三方利益，这才符合时代进步潮流，才符合国际社会的普遍期待。

　　秦刚说，中非之间有着深厚的传统友谊，根植于双方在争取民族解放事业中的相互支持，源自实现发展道路上的互帮互助，是建立在相互尊重、平等相待、互利共赢基础上的真实亲诚友好合作关系，经受了国际风云变幻的考验，历久弥坚，牢不可破。新世纪以来，中国在非洲修建了超过6000公里的铁路、6000公里的公路、近20个港口、80多个大型电力设施，援建了130多个医院和诊所、170多所学校、45个体育场馆、500多个农业项目。这些成果看得见、摸得着，为促进非洲经济社会发展和民生改善发挥了重要作用，展现了中非关系的成色和中非友谊的底色，得到了非洲国家和人民的赞誉。

　　秦刚表示，非洲是一块崛起的大陆、希望的沃野，充满生机和活力。没有非洲的和平与发展，就没有世界的稳定与繁荣。非洲需要的是团结合作，而不是阵营对抗，任何国家、任何人都没有权力强迫非洲国家选边站队。非洲应该是国际合作的大舞台，不是大国博弈的角力场。如果有竞争，那就比一比谁为非洲和平发展、谁为非洲争取国际治理议程中更大代表性和发言权做的实事更多。无论哪个国家，只要他们真心诚意帮助非洲实现和平与发展，我们都乐见。如果非洲朋友愿意，我们也愿同任何国家在非洲开展三方或多方合作，共同为非洲发展振兴做出更大贡献。

(责编：牛镛、白宇)

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