新华社北京1月12日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部长绍伊古11日宣布更换俄对乌克兰开展特别军事行动区域联合部队总指挥，由俄武装力量总参谋长格拉西莫夫出任。同日，乌克兰国家安全局与乌国家警察局和军事执法部门在首都基辅实施了联合反情报行动。

——俄国防部表示，提高特别军事行动的管理层级与“行动中待解决任务范围的扩大、在不同军种间组织更为密切的互动、提高不同类型的保障质量和部队编队的管理效能”有关。国防部网站消息说，原特别军事行动区域联合部队总指挥、俄空天军总司令苏罗维金大将，俄陆军总司令萨留科夫大将以及俄武装力量副总参谋长基姆上将出任特别军事行动区域联合部队副总指挥。

——乌克兰国家安全局11日在社交媒体发布消息说，当天上午在基辅实施联合反情报行动期间，重点检查了乌内阁等国家机关工作区和周边区域，目的是加强对重要国家机构及相关人员的安保。

——俄总统普京11日在主持本年度首次政府工作视频会议时宣布，俄计划提升国防能力并解决保障特别军事行动参战部队的所有问题。他表示，无论面临何种外部压力，俄罗斯须在近期内彻底解决自主发展问题。

——欧盟委员会主席冯德莱恩和北约秘书长斯托尔滕贝格11日宣布，双方将成立联合工作组以更好保护交通、能源、数字和太空等领域的关键基础设施，防止北溪天然气管道遇袭等类似事件重演。

——波兰总统杜达11日说，波兰将向乌克兰提供一个连的德国造“豹”式坦克。这将是西方国家首次向乌提供被认为是进攻型武器的西方制造主战坦克。据波通社报道，杜达当天在乌西部城市利沃夫与乌总统泽连斯基和立陶宛总统瑙塞达举行会晤。据悉，一个坦克连通常有14辆坦克，波兰目前拥有200多辆不同型号的豹-2型坦克。

——爱沙尼亚外交部11日通知俄罗斯驻该国大使，爱沙尼亚政府决定在2月1日前将俄驻该国使馆人员减半。爱沙尼亚外交部新闻局表示，此举旨在确保两国外交使团的工作人员数量对等。

——乌克兰国家通讯社10日报道，乌国家核能监管局代局长奥列格·科里科夫说国际原子能机构已同意乌方提议，即将向切尔诺贝利核电站在内的所有乌方核电站派遣观察团。观察团将负责观察袭击活动对核设施的影响。

——乌克兰国家统计局10日发布物价报告说，2022年乌克兰通货膨胀率为26.6%，创2015年以来新高。报告说，过去一年乌克兰食品、运输和燃油价格涨幅最大，分别上涨34.4%、42.9%、69.4%。2023年乌国家预算法案预计今年的通胀率为28%。（参与记者：李东旭、华迪、任珂、张章、陈琛）

(责编：崔译戈、刘洁妍)