新华社华盛顿1月11日电（记者孙丁）美国联邦航空局11日傍晚通报说，数据库文件的损坏导致了此前空中任务通知系统发生故障。

联邦航空局在社交媒体上更新信息说，仍在继续通过全面评估来查明故障根本原因，已初步追踪到一份损坏的数据库文件，目前没有证据显示这是一次网络攻击。

空中任务通知系统用于向参与飞行操作的人员提供关键安全操作信息通知。联邦航空局美国东部时间11日上午6时30分左右宣布该系统发生故障，并命令暂时停飞所有国内航班。当天上午故障排除后国内空中交通运行逐步恢复。

据一家航班信息追踪网站数据，截至美国东部时间11日晚9时，当天上万架次美国国内和国际航班被延误，1340架次航班被取消。

美国总统拜登当天听取了相关汇报，并要求美国交通部全面调查故障原因。

美国国会众议院运输和基础设施委员会主席、共和党人萨姆·格雷夫斯在一份声明中说，这一事件反映出美国空中交通系统存在巨大薄弱环节，联邦航空局应就此解释说明。

去年圣诞节假日期间，美国西南航空公司系统崩溃，导致连续数日累计万余架次航班被取消，大量旅客和行李滞留机场。

(责编：崔译戈、崔越)