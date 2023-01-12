新华社联合国1月11日电 中国常驻联合国副代表戴兵11日在安理会哥伦比亚问题公开会上发言，呼吁继续推动哥伦比亚和平协议的全面落实。

戴兵说，过去一年，哥伦比亚人民共同努力，在政治对话、国家建设方面取得可喜进展，谱写了和平、发展、和解的新篇章。国际社会应继续向哥和平进程提供必要支持，推动实现更多积极成果。

第一，要继续推动和平协议的全面落实。佩特罗总统领导的哥新政府和有关各方积极落实和平协议各项条款的努力值得高度肯定。同时也必须看到，和平协议落实是一项长期系统工程，哥各方要朝着全面落实的方向不断作出努力，国际社会也要继续密切关注，持续给予政治支持。

第二，要坚持通过对话协商化解分歧。哥伦比亚通过对话结束冲突，通过谈判重建和平，是政治解决争端的榜样。希望哥伦比亚沿着对话协商的正确方向继续作出不懈努力，期待各方通过谈判达成永久停火和政治解决方案。

第三，要高度重视以可持续发展促进持久和平。实现人人共享的包容性发展是消除冲突根源的根本途径。中方赞赏哥政府重视“以发展促和平”的治国理政思路，希望联合国和国际伙伴加强协调，形成合力，为哥发展经济、改善民生提供更多支持。

第四，要持续改善安全形势。当前，哥部分地区安全局势仍不稳定，武装团伙在前冲突地区和边远地区依然活跃。中方支持哥政府在国家安全较为薄弱的地区加强部署，欢迎哥方就解除武装团伙和暴力组织制定有针对性的政策，并采取有效措施保护平民，特别是妇女、儿童和非洲裔居民。

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