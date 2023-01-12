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“中国智造”亮相美国消费电子展

2023年01月12日09:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　观众在美国拉斯维加斯消费电子展上参观深圳道通智能航空技术股份有限公司的无人机。
　　曾 慧摄（新华社发）

　　2023年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）日前举行。作为全球最大的消费技术产业盛会之一，CES被视为国际消费电子领域的“风向标”。数百家中国企业展示了在屏幕显示、智能家居、人工智能、清洁能源等领域的诸多创新技术和产品，彰显“中国智造”的创新实力。

　　受疫情和全球经济形势影响，参展的中国企业数量和展位面积较疫情前有所下降，但TCL、海信、联想等知名中国企业依然以强大阵容亮相，一些中国初创企业携不同领域的创新产品参会，吸引众多展商和媒体关注。

　　人工智能一直是CES上一大热点。今年展会上，中国企业携各行业的人工智能新产品、新应用亮相，包括机器人、智能厨具、智能语音鼠标、虚拟现实和增强现实眼镜等，成为展会的一大看点，吸引受众关注和认可。

　　中国科技企业宇树科技展示的仿真“机器狗”，配置了智能伴随系统和超感知系统，既能作为仿真“宠物”陪伴儿童，也可用于儿童机器人启蒙教育和编程教育。

　　“中国的人工智能应用场景广泛，市场潜力很大，这些优势推动中国人工智能技术不断升级。希望有机会与更多中国同行交流。”美国科技初创企业Ottonomy首席执行官利图卡·维贾伊说。

　　清洁能源产品和应用也是本届展会的热点之一，中国企业展示的太阳能发电产品和应用场景吸引众多目光。

　　总部位于深圳的华宝新能源股份有限公司旗下光充户外电源品牌Jackery电小二展示了最新光充户外电源产品及磁吸可折叠太阳能电池板，在光电转化、安全性能和智能互联等方面取得突破。据厂家介绍，其光充户外电源可在4小时内完成太阳能充电，足够为长达5天的户外探险或遭遇山火、暴风雪等自然灾害时的家庭应急用电供电。

　　（据新华社电  记者谭晶晶  黄恒  兴越）

(责编：贾文婷、崔越)

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