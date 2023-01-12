在巴西前总统博索纳罗支持者强闯国家权力机构事件发生后，为维护首都联邦区的社会稳定和公共秩序，巴西总统卢拉日前签署行政法令，授权联邦政府干预该地区的安全管理事务。随着巴西国会大厦最后一批强行闯入者被驱离，巴西联邦政治核心区重归政府控制。

分析人士指出，此事给刚刚就职一周的巴西新政府带来严峻挑战。卢拉已经表态，将严查此次骚乱的参与者和背后的支持者。

引发各方谴责

根据巴西高等选举法院公布的数据，在2022年10月30日举行的总统选举第二轮投票中，卢拉战胜博索纳罗，当选新一任巴西总统，并于今年1月1日宣誓就职。

然而大批博索纳罗的支持者不认可选举结果，一直在巴西多地进行抗议活动，且抗议活动不断升级。1月8日下午，数千名示威者强行闯入位于首都巴西利亚的巴西国会、联邦最高法院和总统府等国家权力机构，并与军警发生冲突。

卢拉在事发后发表电视声明说，所有强闯国家权力机构的人“都会被发现并受到惩罚”。目前警方已经抓捕至少400人。

巴西参议长帕谢科号召所有参议员一起谴责这些极端分子的行为；众议长利拉认为冲击权力机构是对民主的攻击，必须受到惩罚；最高法院院长韦伯表示，这一行为已经属于“恐怖主义行为，应该受到重罚”。

国际社会也纷纷对此事进行谴责。联合国秘书长古特雷斯谴责对巴西民主制度的攻击，表示必须尊重巴西人民的意愿和国家机构。

哥伦比亚总统佩特罗在社交媒体推特上表示，全力支持卢拉和巴西人民。智利总统博里奇表示，博索纳罗支持者对巴西国家权力机构的攻击不可容忍。厄瓜多尔政府发表声明谴责在巴西发生的事件，并表示支持民主和合法选举产生的政府。阿根廷外长卡菲耶罗和墨西哥外长埃布拉德当日也表达了对巴西政府的坚定支持。

仍须保持警惕

分析人士指出，卢拉就职刚刚一周就发生此类事件，新政府必须高度警惕，及时采取措施，以防类似情况再次发生。

英国控制风险集团高级分析师马里奥·布拉加认为，此次事件参与者的行为已有政变性质，必须采取相应措施。现在还应该监控国家其他地区可能发生的风险，以及这些人可能采取的新行动。此次事件暴露出安保体系的不完备，情报机构获得相关信息后，未能有效防范。

强闯国家权力机构事件发生后，巴西首都联邦区公共安全事务负责人安德森·托雷斯已被解职。

不过，这次事件被认为是对巴西国内右翼势力的一次削弱。阿尔科咨询公司分析师卡洛斯·爱德华多·博伦施泰因指出，这些抗议者的意图是巩固右翼势力的形象，但最终这一事件的国内、国际反应对他们非常不利，几乎所有国际反应都是谴责他们的行为。

（据新华社电 记者赵焱、卞卓丹）

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