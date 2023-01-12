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塞尔维亚总统高度评价中企承建项目期待更多合作

2023年01月12日08:56 | 来源：新华网
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　　新华社贝尔格莱德1月11日电（记者 石中玉）塞尔维亚总统武契奇11日在首都贝尔格莱德高度评价中国企业承建的“新贝尔格莱德－苏尔钦”高速公路项目，表示基础设施项目建设让塞尔维亚旧貌换新颜。

　　武契奇当天与塞尔维亚建设、交通和基础设施部长韦西奇，以及中国驻塞尔维亚大使陈波一同视察“新贝尔格莱德－苏尔钦”高速公路项目建设工地。

　　武契奇在视察现场说，“新贝尔格莱德－苏尔钦”高速公路是连接贝尔格莱德和“米洛什大公”高速公路的重要交通干线，对便利人民出行、缓解中心城市交通压力、改善贝尔格莱德空气质量具有重要意义。

　　武契奇对塞中两国建设者的努力表示感谢。他说，高速公路等基础设施项目建设令塞尔维亚旧貌换新颜，感谢中方的合作，期待新的一年里取得更多成果。

　　陈波表示，新的一年，基础设施建设仍将是中塞合作的重点领域。中国企业对塞尔维亚市场充满信心，相信双方在其他领域也会有更多合作机遇。

　　“新贝尔格莱德－苏尔钦”高速公路由中国交通建设集团有限公司承建，全长约7.9千米，目前接近完工。

(责编：崔译戈、崔越)

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