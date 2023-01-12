人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国联邦航空局系统故障已排除 空中交通逐步恢复正常

2023年01月12日08:54 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿1月11日电（记者孙丁）美国联邦航空局11日上午在社交媒体上发布的最新消息说，暂停起飞措施已解除，美国各地空中交通运行正逐步恢复正常，将继续调查此前发生的空中任务通知系统故障原因。

1月11日，旅客在美国弗吉尼亚州阿灵顿的里根国家机场等待。新华社记者 刘杰 摄

　　联邦航空局11日早些时候说，空中任务通知系统出现故障，暂停所有国内航班起飞，直到美国东部时间当天上午9时（北京时间11日22时）。

1月11日，一名旅客在美国弗吉尼亚州阿灵顿的里根国家机场等待。新华社记者 刘杰 摄

　　联邦航空局美国东部时间上午6时30分左右宣布空中任务通知系统发生故障，8时50分左右宣布故障排除。据一家航班信息追踪网站数据，截至美国东部时间11日上午8时许，当天已有超过3500架次美国国内和国际航班被延误，400余架次航班取消。

　　白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔发表声明说，美国总统拜登已经听取关于空中任务通知系统出现故障的汇报，目前没有证据显示这是一次网络攻击。

1月11日，在美国弗吉尼亚州阿灵顿的里根国家机场，飞机停靠在航站楼旁。新华社记者 刘杰 摄

　　美国航空协会说，这一故障造成航空公司严重运营延误。

　　据联邦航空局介绍，空中任务通知系统向参与飞行操作的人员提供关键安全操作信息通知。

1月11日，在美国弗吉尼亚州阿灵顿的里根国家机场，信息显示众多航班延误或取消。新华社记者 刘杰 摄

1月11日，一名旅客在美国弗吉尼亚州阿灵顿的里根国家机场等待。新华社记者 刘杰 摄

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部