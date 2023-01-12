新华社华盛顿1月11日电（记者孙丁）美国联邦航空局11日上午在社交媒体上发布的最新消息说，暂停起飞措施已解除，美国各地空中交通运行正逐步恢复正常，将继续调查此前发生的空中任务通知系统故障原因。

1月11日，旅客在美国弗吉尼亚州阿灵顿的里根国家机场等待。新华社记者 刘杰 摄

联邦航空局11日早些时候说，空中任务通知系统出现故障，暂停所有国内航班起飞，直到美国东部时间当天上午9时（北京时间11日22时）。

1月11日，一名旅客在美国弗吉尼亚州阿灵顿的里根国家机场等待。新华社记者 刘杰 摄

联邦航空局美国东部时间上午6时30分左右宣布空中任务通知系统发生故障，8时50分左右宣布故障排除。据一家航班信息追踪网站数据，截至美国东部时间11日上午8时许，当天已有超过3500架次美国国内和国际航班被延误，400余架次航班取消。

白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔发表声明说，美国总统拜登已经听取关于空中任务通知系统出现故障的汇报，目前没有证据显示这是一次网络攻击。

1月11日，在美国弗吉尼亚州阿灵顿的里根国家机场，飞机停靠在航站楼旁。新华社记者 刘杰 摄

美国航空协会说，这一故障造成航空公司严重运营延误。

据联邦航空局介绍，空中任务通知系统向参与飞行操作的人员提供关键安全操作信息通知。

1月11日，在美国弗吉尼亚州阿灵顿的里根国家机场，信息显示众多航班延误或取消。新华社记者 刘杰 摄

1月11日，一名旅客在美国弗吉尼亚州阿灵顿的里根国家机场等待。新华社记者 刘杰 摄

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