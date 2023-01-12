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世界经济论坛报告：生活成本上升是全球最严重的短期风险

2023年01月12日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦1月11日电（记者陈斌杰 玛蒂娜·福斯）总部位于瑞士日内瓦的世界经济论坛11日发布《2023年全球风险报告》指出，生活成本上升是全球面临的最严重的短期风险，而气候变化应对不力是全球面临的最严重的长期风险。

　　据了解，该报告借鉴了1200多名全球风险专家、政策制定者和行业领袖的观点。报告按照未来两年和未来十年的时间框架，以风险的严重性排序，分别列出全球面临的十大短期和长期风险。

　　其中，生活成本上升、自然灾害和极端天气、地缘经济冲突位列全球短期风险前三位；减缓气候变化失败、适应气候变化失败、自然灾害和极端天气位列全球长期风险前三位。

　　报告指出，冲突和地缘经济矛盾已经引发一系列深度互联的全球风险。未来两年，能源和粮食供应不足将继续困扰世界，生活成本和偿债成本将急剧上升。与此同时，这些短期风险将破坏国际社会为应对气候变化、保护生物多样性等长期挑战而开展的各项行动。

　　报告警示，如果国际社会不能在气候减缓和气候适应领域进行更加有效的合作，上述风险将在未来十年导致持续的全球变暖和生态崩溃。

　　报告认为，针对最严重的长期风险采取行动的窗口正在迅速关闭，在风险达到临界点之前，全球需要采取协调一致的集体行动。

　　世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪在接受采访时表示，各国需要共同努力，以正确、有效的方式来应对这些风险，“合作和团结至关重要”。

(责编：崔译戈、崔越)

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