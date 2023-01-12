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博鳌亚洲论坛2023年年会将于3月底线下举行

2023年01月12日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月11日电（记者邹多为）博鳌亚洲论坛秘书长李保东11日表示，博鳌亚洲论坛2023年年会将于3月底在海南博鳌以线下方式举行。

　　博鳌亚洲论坛新闻发布会当天在北京召开。李保东在会上介绍说，论坛初步考虑3月底举办2023年年会，邀请包括东道国中国在内的各国领导人、政府官员、国际组织负责人、企业代表、专家学者和媒体人士出席会议，共商疫后亚洲与全球发展大计。年会具体日期将在确定后尽早公布。此外，在做好疫情防控的同时，年会将以线下方式举行。

　　当前，受经济下行和地缘政治冲突等多种因素影响，全球发展面临的挑战增多，国际社会携手应对各类全球性挑战的紧迫性更加突出。李保东表示，论坛2023年年会将继续聚焦亚洲和世界发展的前沿问题，致力于凝聚各国共促疫后世界经济复苏的共识，推动国际社会加强政策协调和团结合作，迎接共同挑战，促进共同发展。

　　论坛2023年年会计划设置“发展与普惠”“治理与安全”“区域与全球”“当下与未来”四个板块议题，旨在更好推动各方理性探讨自身利益和共同利益、短期利益和长远利益的关系，从而促进国际合作，凝聚发展共识。

　　除了举办年会，博鳌亚洲论坛还将在今年举办全球经济发展与安全论坛第二届大会、全球旅游论坛首届大会、全球城市绿色发展和乡村振兴论坛首届大会、全球健康论坛第三届大会、国际科技与创新论坛第三届大会以及健康产业国际论坛等专题会议。论坛也将继续围绕全球应对气候变化和实现碳中和目标、高质量建设“一带一路”等课题加强研究工作，并推出新的科技创新等专题报告。

(责编：崔译戈、崔越)

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