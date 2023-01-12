新华社哥本哈根1月10日电（记者林晶）世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格10日在此间举行的新闻发布会上强调，各国制定针对新冠病毒防疫措施时应基于科学，并遵循适度和非歧视原则。

克卢格在回答新华社记者关于一些国家对来自中国的旅客设置入境限制措施的提问时作出相关表态。

克卢格在新闻发布会上说，世卫组织注意到一些国家对从中国出发的旅客实施入境限制措施。但是，从科学的角度来看，根据现有信息，中国当前疫情不会对欧洲地区疫情产生重大影响。因为目前在中国流行的新冠病毒变异株，已在欧洲和其他地区流行。

克卢格重申了继续科学监测追踪新冠病毒及其变异情况的重要性。他呼吁各国政府和卫生部门承担起更多责任，包括提高普通人群的疫苗接种率，为重点人群提供加强针，提倡在室内和乘坐公共交通工具时戴口罩，保持拥挤公共场所的通风等。

另据英国《观察家报》近日报道，多位专家认为针对来自中国的游客采取新冠检测等限制措施缺乏科学依据，是一种“纯粹的政治操弄”。爱丁堡大学的马克·伍尔豪斯教授说：“我认为英国不太可能从这项措施中获得任何公共卫生利益。”他表示：“这只能是出于政治原因。”（参与记者：郭爽）

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