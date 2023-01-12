新华社华盛顿1月10日电（记者孙丁）美国国会众议院监督和问责委员会10日宣布对总统拜登前私人办公室曾遗留机密文件一事展开调查。

该委员会主席、共和党众议员詹姆斯·科默当天致信美国国家档案和记录管理局和白宫法律顾问办公室，要求其提交关于拜登未能归还在担任副总统期间机密文件的信息。拜登于2009年1月至2017年1月担任副总统。

白宫法律顾问理查德·索伯日前发表声明透露，律师们去年11月2日清理拜登一处前私人办公室时，在一个上锁柜子里发现少量印有机密标记的文件，文件似乎属于奥巴马政府时期。白宫法律顾问办公室当天告知美国国家档案和记录管理局，后者第二天上午将其取走。

美国媒体援引消息人士的话报道说，这些机密文件是美国情报备忘录和简报材料，内容涉及乌克兰、伊朗和英国等。美国司法部已指定联邦检察官审查此事。

正在墨西哥访问的拜登10日回应记者提问时表示，他对得知有机密文件被带到那间办公室感到惊讶，并称不知道文件涉及的内容。

该办公室位于首都华盛顿的宾夕法尼亚大学拜登外交和全球事务中心内。从2017年中至启动2020年美国总统竞选前，拜登定期使用这间办公室。

美国司法部同时正在调查前总统特朗普离开白宫时涉嫌处理机密文件不当的行为。去年夏天，联邦调查局人员曾搜查特朗普位于佛罗里达州的私人住所海湖庄园，带走30余项物品，包括一些被标记为“绝密”的文件。

美国《总统档案法》规定，美国总统和副总统任内所有文件须留存，并在卸任时交由国家档案和记录管理局管理。

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