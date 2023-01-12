新华社洛杉矶1月10日电 通讯：但求片瓦遮风雨——洛杉矶街头无家可归者印象

新华社记者高山 谭晶晶 曾慧

这是1月10日在美国洛杉矶市中心拍摄的无家可归者的帐篷。新华社发（曾慧摄）

10日，当冬季风暴扫过美国西海岸第一大城市洛杉矶时，寒风冷雨打在市中心第六街旁色彩斑驳的破旧帐篷上，沙沙作响。一些裹紧衣物的无家可归者，肩扛手推着全部家当在沿街寻找遮风挡雨之处；还有一些人在路边屋檐下三三两两地站着，默默期待风雨早点过去。

这是加利福尼亚州洛杉矶地区无家可归者最集中的区域之一，在新年伊始的场景。洛杉矶市所在的洛杉矶县10日宣布进入紧急状态，以应对日趋严重的无家可归者问题。

1月10日，一名女性无家可归者冒雨走在美国洛杉矶市中心第六街街头。该区域是美国加利福尼亚州洛杉矶地区无家可归者最集中的区域之一。新华社发

根据洛杉矶县政委员会当天发布的声明，人口1000多万的洛杉矶县有超过6.91万名无家可归者，虽然有部分人在政府或者福利机构的庇护所居住，但仍有70%的无家可归者处于流落街头状态。自2015年以来，洛杉矶县无家可归者人数已经增长了55%。

洛杉矶县官员在声明指出，美国人沦为无家可归者有复杂的社会和经济根源，包括失业、健康、保险等因素，其中许多人有精神疾病或者滥用药物等问题。希望实施紧急状态可以更好调集资源、加大救助无家可归者的力度。

1月10日，一名无家可归者冒雨走在美国洛杉矶市中心第六街街头。该区域是加利福尼亚州洛杉矶地区无家可归者最集中的区域之一。新华社发

但是对许多无家可归者来说，洛杉矶县宣布紧急状态将如何改善他们的境地还是个未知数。他们在四处打听，想知道这会不会给他们一个能居住的地方。一位年约60岁的老人告诉记者说，政府允许他住在街边的帐篷里，前提是他能打扫干净他所在那块区域。他说，虽然有一部分人可以从政府机构那里申请到庇护所床位，但是他曾入狱多年，担心可能因此申请不到。

这是1月10日在美国洛杉矶市中心拍摄的无家可归者的帐篷。新华社发（曾慧摄）

加州“慈心丝带公益”共同创立人、总裁王菲扬对记者表示，洛杉矶作为美国最富有的城市之一，却面临严重的无家可归者问题令人痛心。这是洛杉矶、加州乃至全美面临的一个严重社会问题，政客们不能把解决这个问题只当做选举口号，不是送一顿饭、一张毛毯给无家可归者，或者买张票把他们送去别的城市，就能解决这个问题。

王菲扬强调，无家可归者群体中多数人都在努力争取重新回到社会自食其力，需要采取包括医疗、保险等在内的综合经济和社会措施来共同帮助他们。

1月10日，一名无家可归者冒雨走在美国洛杉矶市中心第六街街头。该区域是加利福尼亚州洛杉矶地区无家可归者最集中的区域之一。新华社发

根据美国联邦政府的统计数据，美国在2022年1月时有超过58万无家可归者，其中洛杉矶和纽约是无家可归者最多的城市。

(责编：崔译戈、崔越)