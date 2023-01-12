人民网阿克拉1月11日电 （记者姜宣）近日，加纳智库中非政策咨询中心执行主任、高级研究员保罗·弗里姆庞在加通社、洞察报、加纳新闻网、现代加纳网等主流媒体发表文章《中国解除疫情限制：为何这很重要》，介绍三年以来中国抗击新冠疫情的成果和最新疫情防控政策调整情况。

文章指出，疫情暴发以来，中国政府为最大限度保护人民生命健康，采取“动态清零”政策，在维护社会经济稳定与疫情防控之间取得平衡，尽量减少新冠疫情对经济、社会和人民正常生活的负面影响，新冠死亡率保持在全球最低水平。随着变异株毒力减弱、疫苗接种普及、防控经验积累，中国宣布从2023年1月8日起优化调整疫情防控政策，取消大部分防疫限制措施，中国公民跨境旅行也将恢复。

中国政府的重大政策转变引发西方媒体的歪曲报道。他们在中国采取严格疫情防控措施和开放政策时均采用了负面叙事，这是典型的双重标准。三年来，中国有效应对了五轮疫情冲击，避免了致病力相对较强的原始株、德尔塔变异株等大范围流行传播。“动态清零”政策在中国成功发挥作用，并为当前的政策调整创造了条件。尽管一些国家宣布新冠疫情已经结束，但病毒仍在几乎所有国家传播。

根据美国疾病控制和预防中心（CDC）发布的最新数据，2022年最后一周，XBB.1.5变异株占美国新冠病例的40.5%，比前一周的21.7%几乎翻番。XBB变异株在一些国家快速传播，但他们却奇怪地要求对来自中国的旅客进行更多限制。这显然是一个政治决定，而非基于科学和事实。各国政府应专注于缩减本国病例，提高疫苗接种率，而非草率地模仿个别国家，采取有针对性的限制措施。

中国政府的最新政策调整为中国经济反弹乃至全球经济复苏提供了新的机遇。据报道，美国、英国、德国等在华外国商会及一些在华外交使团都认为，中国的政策调整将为恢复人员交流和商务旅行铺平道路，重建外国投资者对中国市场的信心，并有助于恢复乐观情绪和中国作为优先投资目的地的地位。这无疑将为加纳和非洲企业提供与中国恢复全面贸易的宝贵机会。

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