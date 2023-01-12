新华社北京1月11日电 （记者成欣、冯歆然）针对多个国家近期出台欢迎中国游客的举措，外交部发言人汪文斌11日在例行记者会上表示，中方会为游客前往这些国家旅游提供更多便利，将继续优化调整有关措施，与各方共同保障中外人员安全顺畅有序往来，为国际团结抗疫和世界经济复苏贡献力量。

“中方发布新冠病毒感染‘乙类乙管’总体方案和中外人员往来暂行措施后，许多国家表示热烈欢迎中国游客到访，不会对来自中国的旅客采取入境限制措施。”汪文斌说，泰国副总理等政府官员前往机场迎接中国赴泰航班并送上卫生防疫包和花环，泰国国家旅游局局长现场用中文对游客说“中泰一家亲”；马尔代夫外交部官方网站和推特发表声明，欢迎中国调整出入境措施，热切期盼中国游客尽早赴马旅游；柬埔寨首相洪森提出希望今年接待200万人次的中国游客；印尼等国专门安排说中文的人员进行对接，巴厘岛等旅游胜地因疫情暂停的中餐厅陆续恢复营业，当地旅行社也相继推出春节旅游产品。

汪文斌表示，友善自然会让中国游客感受到温暖和欢乐、宾至如归，成为他们选择出境旅游目的地的重要因素之一。中方也会为游客前往这些国家旅游提供更多便利，增加中国往返上述国家的直航航班数量。“我们也会提醒他们，做好行前自我健康管理和监测，确保健康出行、平安出行。”

“中方将继续因应疫情形势，不断优化调整有关措施，与各方共同保障中外人员安全顺畅有序往来，为国际团结抗疫和世界经济复苏贡献力量。”汪文斌说。

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