据新华社华盛顿1月10日电 （记者许缘）世界银行10日发布最新一期《全球经济展望》报告，将2023年全球经济增长预期下调至1.7%，较去年6月预测下调1.3个百分点，为近30年来第三低水平。

报告显示，受通胀高企、利率上升、投资减少、乌克兰危机等因素影响，全球经济增长正急剧放缓到“危险地接近陷入衰退的程度”。极高的通胀引发全球“出乎意料的”快速且同步的货币政策收紧。而为遏制高通胀而采取的激进货币政策收紧、金融状况恶化、信心下降以及普遍的能源短缺导致全球经济增长预期被大幅下调。

根据报告，近30年来，1.7%的全球经济增长预期仅次于2020年疫情期间以及2009年国际金融危机造成的全球衰退。世行预计2024年全球经济增长有望回升至2.7%。

同时，世行预计2023年发达经济体经济增长0.5%，较去年6月预测下调1.7个百分点。其中，美国经济增长预期被下调1.9个百分点至0.5%，是除1970年衰退期以外表现最差的一年。欧元区经济增长预期被下调1.9个百分点至零增长。

此外，世行预计2023年新兴市场和发展中经济体经济将增长3.4%，较此前预期下调0.8个百分点。2023年全球贸易总量或将增长1.6%，较此前预期下调2.7个百分点。

报告认为，全球政策制定者必须确保财政支持以弱势群体为重点、通胀预期保持稳定、金融体系保持韧性。

《 人民日报 》（ 2023年01月12日 17 版）

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